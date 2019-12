Biografia Johna Belushiego znów w planach

Getty Images © Richard McCaffrey



Wraca pomysł realizacji filmu o słynnym aktorze Johnie Belushim . Projekt zyskał właśnie reżysera, którym został David Frankel ("Ukryte piękno"). W roli głównej wystąpi robiący ostatnio furorę na Broadwayu Alex Brightman Przepustką do kariery okazały się dla Belushiego występy w kultowym programie "Saturday Night Live". Wkrótce zaczął również grać w filmach. Najbardziej znane komedie z jego udziałem to:(1978),(1979),(1980) oraz(1981). Belushi zmarł w 1982 roku, mając zaledwie 33 lata. Przyczyną zgonu było przedawkowanie narkotyków. Komika ominęły role worazpisaliśmy już dziewięć lat temu. Wtedy do wyreżyserowania filmu przymierzał się Todd Phillips . Kiedy ta wersja nie wypaliła, scenarzysta Steve Conrad postanowił sam stanąć za kamerą. W jego wersji Belushiego miał zagrać Emile Hirsch , a do roli Dana Aykroyda przymierzał się Miles Teller . O tym projekcie jednak zrobiło się cicho w 2013 roku.