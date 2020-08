Biografia Whitney Houston w drodze

Należące do studia Sony TriStar Pictures wyprodukuje biografię Whitney Houston pt. "I Wanna Dance With Somebody". Premiera już została zaplanowana na 24 listopada 2022, czyli Święto Dziękczynienia. Za kamerą filmu stanie Stella Meghie , twórczyni m.in. " Ponad wszystko " i serialu " Grown-ish ".Twórcy określają film jako emocjonalną opowieść o celebrowaniu życia, drodze Houston na szczyt oraz jej samej jako zwykłej dziewczynie z Jersey. Zapowiadają także, że nie pominą jej tragicznej śmierci.Scenariusz filmu przygotowuje Anthony McCarten , nominowany do Oscara m.in. za " Dwóch papieży " i zdobywca statuetki za " Teorię wszystkiego ".W projekt zaangażowany jest także producent muzyczny Clive Davis