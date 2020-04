Biografia Whitney Houston od autora "Bohemian Rhapsody"

Getty Images © Kevin Winter



Jedna z największych piosenkarek w historii współczesnej muzyki rozrywkowej - Whitney Houston - doczeka się fabularnej biografii filmowej. Nad projektem pieczę trzymać będzie rodzina artystki, by nie doszło do powtórki z, dokumentem Kevina Macdonalda , w którym pojawiły się kontrowersyjne tezy i zaskakujące oskarżenia wobec niektórych krewnych.Scenariusz filmuprzygotuje specjalista od kinowych biografii, które przynoszą kosze Oscarów, Anthony McCarten . Ma on na swoim koncie teksty do: Rami Malek nagrodzony Oscarem za rolę Freddie'ego Mercury'ego), Gary Oldman nagrodzony Oscarem za rolę Winstona Churchilla) i Eddie Redmayne nagrodzony Oscarem za rolę Stephena Hawkinga).Jak widać, główne role w filmach napisanych przez McCartena są gwarancją prestiżowego sukcesu. Można się więc spodziewać, że walka o zdobycie angażu wśród aktorek będzie olbrzymia. Kilka lat temu, kiedy podjęto inną próbę realizacji biografii Houston, piosenkarkę chciała zagrać Rihanna zostanie prawdopodobnie wyreżyserowane przez Stellę Meghie ). Rozmowy w tej sprawie trwają. Wśród producentów jest też Clive Davis , który odkrył Whitney Houston dla świata.Houston jest najbardziej obsypaną nagrodami piosenkarką w historii. W swej krótkiej karierze, przerwanej przegraną walką z nałogiem narkotykowym, zdobyła sześć Grammy, 16 Billboard Music Awards, 22 American Music Awards i wiele, wiele innych wyróżnień. Jej albumy rozeszły się w nakładzie przekraczającym 200 milionów kopii. Muzyka do filmupobiła wszelkie rekordy sprzedaży dla soundtracków.Szczegóły fabułynie są na razie znane. Nie wiemy więc, na czym przede wszystkim skupią się twórcy. Można jednak sądzić, że pójdą podobną drogą co