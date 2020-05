Blumhouse i Amazon szykują horrorowy serial

Blumhouse Television i Amazon łączą siły, by zrealizować serial. Będzie to adaptacja podcastu pod tym samym tytułem.Podcast stworzył Aaron Mark na bazie swojej własnej monodramy "Empanada Loca". Będzie on też producentem serialu. Scenarzystką i showrunnerką została z kolei Dara Resnik , która ma już na swoim koncie serial dla platformy AppleTV+ " Home Before Dark "."The Horror of Dolores Roach" będzie groteskową opowieścią utrzymaną w duchu historii o Sweeneyu Toddzie. To miejska legenda o miłości, zdradzie, trawce, kanibalizmie i przetrwaniu najlepiej dostosowanych jednostek. Tytułowa Dolores po 16 latach pobytu w więzieniu wraca na rodzinne nowojorskie osiedle. Rozpoznaje ją tylko jej stary kumpel-ćpun. Daje jej miejsce do spania i rozkręcenia biznesu masażu. Niestety Dolores nie będzie dane zaznać życiowej stabilizacji. Czeka ją bezpardonowa walka o przetrwanie, w której ofiarami będą przede wszystkim jej klienci.