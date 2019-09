Bohaterki "Arrowa" dostają własny serial

Jak wiadomo ósmy sezon serialubędzie zarazem ostatnim. Jednak jego finał stanowić będzie wprowadzenie dla nowego show. Spin-off poświęcony będzie grupie The Canaries, na którą złożą się bohaterki pomagające do tej pory Oliverowi Queenowi.W głównych rolach zobaczymy: Katherine McNamara jako Mię Smoak, Katie Cassidy jako Laurel Lance oraz Julianę Harkavy jako Dinah Drake. Za projekt odpowiadają: Beth Schwartz Szczegóły fabuły nie są na razie znane. The Canaries to grupa mścicielek, które wersji Star City z przyszłości jednoczą siły, by powstrzymać przewrót zorganizowany przez mieszkańców Glades.