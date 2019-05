Green Arrow i nowy pomysł na uniwersum w kinowych planach DC?

Nie żyje, niech żyje Green Arrow? Ósmy sezon serialu stacji The CW ma być ostatnim, ale uzbrojony w łuk heros z uniwersum DC podobno jest w drodze na duży ekran. Co więcej, studio Warner Bros. podobno ma nowy pomysł na rozbudowę kinowego uniwersum DC.Według najnowszych plotek Green Arrow miałby zadebiutować w solowym filmie o przygodach Black Canary. Bohaterkę zobaczymy po raz pierwszy w przyszłym roku w, gdzie wcieli się w nią Jurnee Smollett-Bell . Oczywiście, do roli Olivera Queena nie powróci znany z serialu Stephen Amell . Studio z pewnością chce, by postać Green Arrowa zagrała większa gwiazda.Jeśli plotka jest prawdziwa, duet Black Canary/Green Arrow byłby dobrym punktem wyjścia dla jednego z - podobno! - planowanych przez Warnera... mini-uniwersów.Po tym, jak budowa uniwersum mogącego rywalizować z konkurencyjnym Marvelem nie do końca się udała, studio zamierza rzekomo ograniczyć skalę swoich projektów. Każdy z bohaterów ma znaleźć się w centrum własnego kinowego uniwersum, eliminując konieczność fabularnego zazębiania się wszystkich filmów.Możliwe zatem, że zapowiadany na 2021 rok Matta Reevesa podprowadzi filmy o Batgirl albo Nightwingu, ale niekoniecznie będzie krzyżował się z przygodami Shazama czy Aquamana. Wygląda na to, że pierwszym filmem, w którym DC przetestuje nową strategię, będzieCzekacie na kinowy debiut Green Arrowa? A co myślicie o koncepcji mini-uniwersów?