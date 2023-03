Bohaterowie bollywoodzkiego hitu roku powrócą! Nadchodzi "Tiger vs Pathaan"

"Tiger vs Pathaan" - szósta część szpiegowskiego uniwersum

Zwiastun filmu "Pathaan"



3 2 1 0





Po okresie zapaści bollywoodzkie kino nawiązało w tym roku równorzędną walkę z produkcjami z południa Indii.. Nic więc dziwnego, że doczeka się kontynuacji.Nowy projekt nosi tytuł. I jak łatwo się domyślić po tytule, główne role zagrają w nim Shah Rukh Khan (Pathaan) i Salman Khan (Tiger).Szczegóły fabuły nie są na razie znane. Wiemy za to, kiedy ekipa wejdzie na plan. Pierwszy klaps padnie w styczniu 2023 roku.będzie szóstą częścią szpiegowskiego uniwersum, któremu początek dał film. Była to historia agenta RAW, który zostaje wysłany z misją specjalną do Dublina. Tam na jego drodze staje tajemnicza Zoya,Film doczekał się kontynuacji w 2017 zatytułowanej. Trzecia część ma trafić do kin w listopadzie tego roku.W 2019 roku do kin trafił spin-off, którego gwiazdami byli Hrithik Roshan Tiger Shroff . Tegorocznyto kolejny spin-off, w którym pojawił nie tylko sam Tiger, ale również pułkownik Sunil Luthra ( Ashutosh Rana ), który został wprowadzony do serii właśnie w