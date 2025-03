Box Office Świat: "Śnieżka" pokonała chińską animację!

Zwiastun filmu "Śnieżka"

Najbardziej kasowe premiery 2025 roku bez Ameryki



Jest to jedyny powód do radości dla Disneya. Bardzo konserwatywne prognozy mówiły o zagranicznym otwarciu na poziomie co najmniej 50 milionów dolarów. Tymczasem w ciągu pierwszych pięciu dnizarobiła tylko 44,3 mln dolarów. Szacujemy, że w sam weekend w kinach zostawiono nie więcej niżTo nie jest dobra wiadomość dla wytwórni, która wydała na realizację filmu co najmniej 270 milionów dolarów. Globalnie bowiem nie udało się osiągnąć granicy 100 milionów dolarów.najlepiej poradziła sobie – co rzecz jasna nie jest żadnym zaskoczeniem – w krajach Ameryki Łacińskiej. Wszędzie tam była numerem jeden. Nieźle, choć bez fajerwerków, było w Europie. Za to w Azji to była prawdziwa katastrofa. Siódme miejsce w Chinach nie jest co prawda zaskoczeniem, ale już trzecie miejsce w Korei Południowe, gdzie disnejowskie produkcje są zazwyczaj dobrze przyjmowane, to prawdziwy szok. Jeszcze bardziej zaskoczyła postawaw Japonii, gdzie film przegrał nie tylko z lokalną produkcją, ale również z hollywoodzkim musicalem " Wicked ".Aktualnie najlepsze wyniki na świecieuzyskała w: Wielkiej Brytanii (5,1 mln dolarów), Meksyku (4,1 mln), Włoszech (4,0 mln), Francji (3,0 mln) oraz Hiszpanii (2,6 mln).nie spadła jednak daleko. Animacja w miniony weekend zarobiła kolejne. Niemal całość tej kwoty pochodzi z Chin (11,8 mln dolarów), gdzie film wciąż pozostaje numerem jeden. Dobrze radzi sobie też w Malezji, za to premiera w Indonezji nie powala. Na dzień dobry film zgarnął tam tylko 351 tys. dolarów. Zagraniczne wpływy zbliżają się do granicy 2,1 mld dolarów. Po dodaniu wpływów z Ameryki poziom ten został już osiągnięty.Podium kompletuje. To ostatni film w minionym tygodniu z wartymi uwagi wpływami. Zarobił bowiem. Pomocna była w tym Korea Południowa, gdzie film wciąż pozostaje numerem jeden.Na miejscu czwartym wylądowałaz wynikiemA pierwszą piątkę zamykaz kwotą. Widowisko Marvela jest, a trzecią w ogóle,