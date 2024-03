Box Office Świat: "Diuna 2" pokonana. Nowym liderem "Kung Fu Panda 4"

Zwiastun filmu "Kung Fu Panda 4"

Najbardziej kasowe premiery 2024 roku bez Ameryki



Na pozycji lidera nastąpiła zmiana. W końcu numerem jeden została animacja. Szacujemy, że w weekend film zarobił ok.(zachodnie media podają znacznie wyższy wynik doliczając do weekendu wpływy z pokazów przedpremierowych w Chinach, które zaczęły się dwa tygodnie temu).Awans był możliwy przede wszystkim za sprawą premiery animacji w Chinach. W ciągu pierwszych trzech dni oficjalnej obecności w kinachzarobiła tam 14,5 mln dolarów. To wynik dużo gorszy od startów dwóch poprzednich części cyklu. Jednak wraz z pokazami przedpremierowymi na koncie filmu jest 25,8 mln dolarów.ma za to świetny start we Włoszech. W ciągu pierwszych czterech dni wyświetlania animacja zarobiła tam 4,2 mln dolarów. Jest to najlepsze otwarcie w tym kraju od czasu " Oppenheimera ".musiała zadowolić się pozycją wicelidera. Warner Bros. nie ma jednak powodów do narzekań. Widowisko Villeneuve'a wciąż przyciąga tłumy i tym razem zgarnęło, co stanowi spadek zaledwie o 41% w porównaniu do poprzedniego weekendu.Zagraniczne wpływy wynoszą obecnie 341 milionów dolarów. To oznacza, że. Globalne wpływy zbliżają się do granicy 600 milionów dolarów. Będzie to pierwsza premiera 2024 roku, której uda się ta sztuka.Hollywoodzka triadę kompletuje nowość. Film trafił na razie do wybranych 25 krajów. Szacujemy, że weekend zarobił ok.. Od środowej premiery na jego konto trafiło 16,4 mln dolarów. Najlepszym rynkiem dla piątego filmu z cyklu " Pogromcy duchów " była Wielka Brytania, skąd pochodzi 5,3 mln dolarów. W Meksyku zarobił 2,7 mln dolarów, w Australii 2 mln, w Niemczech 1,7 mln, a w Hiszpanii 1,3 mln.Tajwański(The Pig, the Snake and the Pigeon) spadł o jedno oczko. W miniony weekend zarobił w Chinach. Co w sumie daje mu to w tym kraju 83,6 mln dolarów. Wraz z ubiegłorocznymi wpływami z Tajwanu film zarobił 98,4 mln dolarów.Pierwszą piątkę, podobnie jak przed tygodniem, kompletuje wielki przebój w Korei Południowej(Exhuma). Paranormalny thriller zgarnął kolejne, z czego 4,5 mln pochodzi z samej Korei Południowej. Tam właśnie padła granica 10 milionów sprzedanych biletów, co w kraju liczącym 50 milionów mieszkańców jest absolutnie fenomenalnym osiągnięciem.