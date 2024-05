Box Office Świat: "Królestwo planety małp" podbija glob

Zwiastun filmu "Królestwo planety małp"

Najbardziej kasowe premiery 2024 roku bez Ameryki



Szacujemy, żezarobiło w weekend. Ponieważ w wielu krajach premierę miało w połowie tygodnia, to w sumie na koncie widowiska jest 72,5 mln dolarów. Po dodaniu wpływów z Ameryki otrzymamy kwotę 129 milionów dolarów.Nowa odsłona cyklu w wielu krajach zanotowała najlepsze otwarcie w historii serii. Tak jest w Polsce, Turcji, Indonezji, Wietnamie czy wielu krajach Ameryki Łacińskiej. Nie wszędzie jednak " Królestwo planety małp " było najlepiej sprzedającym się filmem. W Austrii przegrało z " Garfieldem ", a w Korei Południowej z lokalnym hitem " Bumjoedoshi 4 ".Po pierwszym tygodniu wyświetlania najlepsze wyniki " Królestwo planety małp " osiągnęło w: Chinach (11,4 mln dolarów), Francji (7,1 mln), Meksyku (6,4 mln), Wielkiej Brytanii (4,8 mln) i Korei Południowej (3,2 mln).Z piątego miejsca na drugie przeskoczyła animacja. Film jest co prawda na razie pokazywany w zaledwie 22 krajach, ale za to w większości z nich przyciąga tłumy. W czasie drugiego weekendu film zarobił ok.. W sumie na jego koncie jest już 36 milionów dolarów.Spośród nowych rynków " Garfield " najlepiej poradził sobie w Niemczech, skąd pochodzi 2,1 mln dolarów. Jednak największą popularnością animacja cieszy się w Meksyku, gdzie spadek wyniósł zaledwie 28% - 3,1 mln dolarów.Podium kompletuje komedia akcji. Film stracił 54% wpływów z ubiegłego tygodnia i tym razem zarobił. Dzięki temu jego globalne wpływy osiągnęły poziom 100 milionów dolarów (103,7 mln, z czego 54 mln pochodzi z kin spoza USA).Lider ubiegłotygodniowego notowania, komedia(The Last Frenzy) spadła na czwarte miejsce. Film tym razem zarobił. W sumie na jego koncie jest 71,9 mln dolarów.Pozycja piąta należy do innej chińskiej produkcji -(Twilight of the Warriors: Walled In). Jej wpływy wyniosły. Łącznie ma na koncie 61,1 mln dolarów.Nasze zestawienie zamyka koreański mega hit(The Roundup: Punishment). W weekend film zgarnął kolejnei w sumie ma już 67,7 mln dolarów.