Box Office Świat: "Obecność 3" wciąż obecna na pozycji lidera

W Chinach w poniedziałek obchodzone jest jedno z tradycyjnych świąt narodowych i w związku z tym do tamtejszych kin trafiło sporo nowości. Po raz pierwszy od półtora roku nie miało to jednak wpływu na układ na szczycie naszego zestawienia. Przy braku dużych premier z Hollywood pierwsza trójka pozostała bez zmian w porównaniu z poprzednim weekendem.Na pozycji lidera utrzymał się horror " Obecność 3: Na rozkaz diabła ". Pomógł mu debiut we Francji, gdzie od środy film zarobił 5 milionów dolarów. Jest to otwarcie porównywane do tego, jakie wcześniej zanotowała część druga i wyższe od wszystkich pozostałych tytułów uniwersum. " Obecność 3 " zdołała też pokonać w czasie swojego drugiego weekendu debiutujące w Meksyku " Ciche miejsce 2 ". Było też numerem jeden w Australii, gdzie wynik został wzmocniony za sprawą ponownego otwarcia kin w stanie Victoria.Ogólnie weekendowe wpływy " Obecności 3: Na rozkaz diabła " szacujemy na. To oznacza, że poza granicami USA horror zarobił już 68 milionów dolarów. Zaś w skali całego globu przekroczył granicę 100 milionów (obecnie 111,8 mln dolarów).Numerem dwa pozostała " Cruella ", którą obecnie można oglądać w 37 krajach świata, zaliczając. Film świetnie poradził sobie w Libanie, gdzie w porównaniu do otwarcia przed tygodniem wpływy wzrosły aż o 168%. (Nie jest to największy wzrost zanotowany w ten weekend. Rekordzista pochodzi z Japonii. To " Shin Evangelion Gekijō-ban :|| ", którego wpływy wzrosły aż o 900%).Najlepszym rynkiem dla " Cruelli " były w ten weekend Chiny z wynikiem 4,5 mln dolarów. To jednak oznacza, że po ośmiu dniach udało się dopiero przekroczyć 10 milionów dolarów. Film nie ma szans na dużo więcej. Obecne prognozy dają mu w Chinach maksymalnie 18 mln dolarów. Łącznie zagraniczne wpływy " Cruelli " wynoszą 73,3 mln dolarów. Po doliczeniu kwoty z Ameryki otrzymujemy 129,3 mln dolarów.Najniższy stopień podium okupuje " Ciche miejsce 2 ", którego wpływy szacujemy na. Film zadebiutował na drugim miejscu w Meksyku (2,3 mln dolarów w cztery dni). Dobry start miał też w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (1,2 mln dolarów w cztery dni). Film wciąż nieźle sprzedaje się m.in. w Wielkiej Brytanii (2,1 mln dolarów). Globalnie " Ciche miejsce 2 " zbliża się do granicy 200 milionów dolarów (obecnie 184,8 mln).Z siódmego miejsca na czwarte awansował " Królik Piotruś 2: Na gigancie ". Było to możliwe dzięki premierze w Chinach, gdzie zarobił 7,8 mln dolarów. Weekendowe wpływy z 21 krajów wyniosłyDopiero na piątym miejscu wylądował najbardziej kasowy w miniony weekend film w Chinach, dramat sportowy " 超越 " (Never Stop). Film miał premierę w sobotę i w ciągu dwóch dni zgarnąłPozycją szóstą podzieliły się dwie inne nowości z Chin: młodzieżowy komediodramat " 阳光姐妹淘 " (Sunny Sisters) i kryminał " 热带往事 " (Are You Lonesome Tonight?). Oba zarobiły poNa miejscu ósmy znalazła się japońska animacja " ハロー・ワールド " (Hello World). Obraz trafił na rynek chiński i w ciągu pierwszych trzech dni wyświetlania zarobił. Sprzedaje się więc dużo lepiej niż u siebie w kraju, gdzie we wrześniu 2019 zgarnął na dzień dobry nieco ponad 2 miliony dolarów.Ostatnią pozycję w naszym zestawieniu zajmują " Szybcy i wściekli 9 " z wynikiem. W następnym zestawieniu będzie zapewne wyżej, ponieważ zadebiutuje m.in. w Meksyku, Brazylii i Wielkiej Brytanii.