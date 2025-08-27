Skate wraca! EA ogłasza datę premiery nowej odsłony kultowej serii

Jedna z najbardziej wyczekiwanych gier sportowych ostatnich lat w końcu doczekała się konkretów. "Skate." od Electronic Arts i studia Full Circle zabierze graczy do ogromnego, otwartego miasta pełnego spotów, trików i rywalizacji. Twórcy obiecują nową jakość jazdy dzięki odświeżonemu systemowi Flick-It, wsparciu dla cross-playu i progresji międzyplatformowej oraz trybom, które mają na długo przykuć uwagę społeczności.
Nowa odsłona "skate.
" przenosi graczy do ogromnego otwartego świata, którego centrum stanowi pełne energii miasto San Vansterdam. To właśnie tam fani deskorolki będą mogli testować swoje umiejętności w czterech zróżnicowanych dzielnicach: Hedgemont, Gullcrest, Market Mile oraz Brickswich. Każda z nich charakteryzuje się unikalnym klimatem i zestawem wyzwań – od miejskich placów i dachów budynków po gigantyczne rampy. Szczególnym punktem na mapie będzie House of Rolling Reverence – dawny kościół zamieniony w prawdziwą świątynię trików.
Gra od początku została zaprojektowana jako doświadczenie społecznościowe. Dzięki cross-playowi i progresji międzyplatformowej, gracze mogą spotykać się w tym samym świecie niezależnie od tego, na jakim urządzeniu grają. Multiplayer będzie sercem produkcji – od wspólnych sesji, przez rywalizację online, aż po specjalne wydarzenia sezonowe.
Największą rewolucją w rozgrywce jest całkowicie odświeżony system Flick-It, stworzony od podstaw na silniku Frostbite. Zapewnia on pełną kontrolę nad deską, a także najbardziej realistyczne doświadczenia w historii serii. Nowe triki, takie jak wallie, slappie czy firecracker, pozwolą graczom eksplorować świat w zupełnie nowy sposób.
Full Circle przygotowało również Skatepedię – wirtualne kompendium trików i porad, które ułatwi wejście do gry nowicjuszom i pozwoli weteranom podszlifować umiejętności.
"Premiera 'skate.' to nie tylko powrót, to pełna ewolucja serii
" – podkreśla Mike McCartney, producent wykonawczy. "Chcemy uchwycić ducha skaterskiej społeczności i jednocześnie otworzyć nowy rozdział w historii 'skate.
'"
W grze znajdzie się także system off-board, pozwalający graczom zejść z deski, wspinać się i odkrywać trudno dostępne miejsca. Dzięki funkcji Quick Drop będzie można modyfikować otoczenie – dodawać rampy, poręcze czy ławki w dowolnym miejscu.
Zobacz zwiastun "skate."
Produkcja zaoferuje szereg wyzwań, rotacyjne eventy na mapie, a także tryb oglądania z funkcją Spectaport, umożliwiającą błyskawiczne przeniesienie się do najbardziej emocjonujących sesji.
Jak zaznacza Jeff Seamster, szef działu kreatywnego skate., społeczność jest sercem projektu: "Ta gra powstała razem ze społecznością – słuchaliśmy, uczyliśmy się i rozwijaliśmy ramię w ramię. Niezależnie od tego, czy jesteś weteranem skateparku, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę, "skate." to przestrzeń dla każdego"
.
Skate powraca w zupełnie nowej formie – jako darmowa, wieloosobowa gra z otwartym światem, cross-playem i sezonowymi aktualizacjami. Tytuł trafi do wczesnego dostępu już 16 września 2025 r.
i będzie dostępny na PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One oraz PC.