Newsy Gry Skate wraca! EA ogłasza datę premiery nowej odsłony kultowej serii
Gry

Skate wraca! EA ogłasza datę premiery nowej odsłony kultowej serii

EA Polska / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Skate+wraca+EA+og%C5%82asza+dat%C4%99+premiery+nowej+ods%C5%82ony+kultowej+serii-162643
Skate wraca! EA ogłasza datę premiery nowej odsłony kultowej serii
Jedna z najbardziej wyczekiwanych gier sportowych ostatnich lat w końcu doczekała się konkretów. "Skate." od Electronic Arts i studia Full Circle zabierze graczy do ogromnego, otwartego miasta pełnego spotów, trików i rywalizacji. Twórcy obiecują nową jakość jazdy dzięki odświeżonemu systemowi Flick-It, wsparciu dla cross-playu i progresji międzyplatformowej oraz trybom, które mają na długo przykuć uwagę społeczności.

Nowa odsłona "skate." przenosi graczy do ogromnego otwartego świata, którego centrum stanowi pełne energii miasto San Vansterdam. To właśnie tam fani deskorolki będą mogli testować swoje umiejętności w czterech zróżnicowanych dzielnicach: Hedgemont, Gullcrest, Market Mile oraz Brickswich. Każda z nich charakteryzuje się unikalnym klimatem i zestawem wyzwań – od miejskich placów i dachów budynków po gigantyczne rampy. Szczególnym punktem na mapie będzie House of Rolling Reverence – dawny kościół zamieniony w prawdziwą świątynię trików.

Gra od początku została zaprojektowana jako doświadczenie społecznościowe. Dzięki cross-playowi i progresji międzyplatformowej, gracze mogą spotykać się w tym samym świecie niezależnie od tego, na jakim urządzeniu grają. Multiplayer będzie sercem produkcji – od wspólnych sesji, przez rywalizację online, aż po specjalne wydarzenia sezonowe.

Największą rewolucją w rozgrywce jest całkowicie odświeżony system Flick-It, stworzony od podstaw na silniku Frostbite. Zapewnia on pełną kontrolę nad deską, a także najbardziej realistyczne doświadczenia w historii serii. Nowe triki, takie jak wallie, slappie czy firecracker, pozwolą graczom eksplorować świat w zupełnie nowy sposób.

Full Circle przygotowało również Skatepedię – wirtualne kompendium trików i porad, które ułatwi wejście do gry nowicjuszom i pozwoli weteranom podszlifować umiejętności.

"Premiera 'skate.' to nie tylko powrót, to pełna ewolucja serii" – podkreśla Mike McCartney, producent wykonawczy. "Chcemy uchwycić ducha skaterskiej społeczności i jednocześnie otworzyć nowy rozdział w historii 'skate.'"

W grze znajdzie się także system off-board, pozwalający graczom zejść z deski, wspinać się i odkrywać trudno dostępne miejsca. Dzięki funkcji Quick Drop będzie można modyfikować otoczenie – dodawać rampy, poręcze czy ławki w dowolnym miejscu.

Zobacz zwiastun "skate."




Produkcja zaoferuje szereg wyzwań, rotacyjne eventy na mapie, a także tryb oglądania z funkcją Spectaport, umożliwiającą błyskawiczne przeniesienie się do najbardziej emocjonujących sesji.

Jak zaznacza Jeff Seamster, szef działu kreatywnego skate., społeczność jest sercem projektu: "Ta gra powstała razem ze społecznością – słuchaliśmy, uczyliśmy się i rozwijaliśmy ramię w ramię. Niezależnie od tego, czy jesteś weteranem skateparku, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę, "skate." to przestrzeń dla każdego".

Skate powraca w zupełnie nowej formie – jako darmowa, wieloosobowa gra z otwartym światem, cross-playem i sezonowymi aktualizacjami. Tytuł trafi do wczesnego dostępu już 16 września 2025 r. i będzie dostępny na PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One oraz PC.

skate.  (2025)

 skate.

Skate 3  (2010)

 Skate 3

Skate 2  (2009)

 Skate 2

Skate  (2007)

 Skate

Najnowsze Newsy

Gry

Tetris wraca w wielkim stylu! Polacy walczą o finał w Dubaju

Rusza 14. Festiwal Filmowy "Hommage à Kieślowski" w Sokołowsku

Filmy

"Powrót Batmana" dziś o godz. 20:00 w kinie Iluzjon

5 komentarzy

Czy wrócimy na "Nabrzeże"? Netflix podjął decyzję

1 komentarz
Seriale Filmy

Oni przeniosą na wielki ekran kultowy serial lat 80.

3 komentarze
VOD Seriale Filmy

Netflix: polski Top 10 tygodnia – niemiecki romans pokonał hity

Seriale

Nowy spin-off "Wiedźmina" to "katastrofa". Projekt zostanie skasowany?

14 komentarzy