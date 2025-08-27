Plebiscyt "50 na 50": "Dzień świra" najlepszym zwycięzcą festiwalu w Gdyni według użytkowników Filmwebu

Wnioski są proste: Polacy uwielbiają odmieniać "to be". W plebiscycie "50 na 50" organizowanym z okazji obchodów 50. rocznicy Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni zwyciężył "Dzień świra" w reżyserii Marka Koterskiego. Informacją tą Filmweb podzielił się na oficjalnej uroczystości w warszawskim kinie Iluzjon, gdzie reżyser dzisiejszego wieczoru odebrał nagrodę.
Plebiscyt "50 na 50": wyniki
Przypomnijmy, że w plebiscycie "50 na 50" użytkownicy Filmwebu mogli głosować na swojego ulubionego zwycięzcę Złotych Lwów – najważniejszego wyróżnienia Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni
. W szranki stanęło ze sobą 50 pełnometrażowych tytułów wyróżnionych w latach 1974-2024. Możliwość głosowania w plebiscycie zakończyła się 24 sierpnia 2025 roku o godzinie 23:59. Poniżej prezentujemy listę 10 tytułów, które zgromadziły największą liczbę głosów.
10. "Ostatnia rodzina", reż. Jan P. Matuszyński – 2,7% głosów 9. "Dług", reż. Krzysztof Krauze – 2,9% głosów 8. "Noce i dnie", reż. Jerzy Antczak – 3,5% głosów 7. "Zielona granica", reż. Agnieszka Holland – 3,8% głosów 6. "Kos", reż. Paweł Maślona – 3,8% głosów
5. "Ziemia obiecana", reż. Andrzej Wajda – 6,5% głosów
4. "Zimna wojna", reż. Paweł Pawlikowski – 6,7% głosów
3. "Potop", reż. Jerzy Hoffman – 7,4% głosów 2. "Bogowie", reż. Łukasz Palkowski – 11,1% głosów
1. "Dzień świra", reż. Marek Koterski – 23,5% głosów
Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni to najważniejsze wydarzenie w polskim świecie filmowym, które od lat stanowi prestiżową platformę prezentacji rodzimej kinematografii, integrując twórców, krytyków i widzów. To tutaj debiutują najciekawsze filmy roku, a Złote Lwy są uznawane za najistotniejsze wyróżnienie w polskim przemyśle filmowym. Gdynia łączy tradycję z nowoczesnością, promując zarówno uznanych reżyserów jak i nowe talenty. Jej znaczenie potwierdzają liczne premiery filmowe, dyskusje branżowe oraz szeroki oddźwięk medialny. Dzięki swojej randze i konsekwentnej organizacji festiwal w Gdyni pełni rolę barometru kondycji polskiego kina i miejsca, gdzie wyznacza się kierunki jego dalszego rozwoju.