Newsy Filmy Festiwale i nagrody Plebiscyt "50 na 50": "Dzień świra" najlepszym zwycięzcą festiwalu w Gdyni według użytkowników Filmwebu
Festiwale i nagrody / Filmy

Plebiscyt "50 na 50": "Dzień świra" najlepszym zwycięzcą festiwalu w Gdyni według użytkowników Filmwebu

Filmweb
https://www.filmweb.pl/news/Plebiscyt+%2250+na+50%22%3A+wyniki.+%22Dzie%C5%84+%C5%9Bwira%22+ulubionym+zdobywc%C4%85+nagrody+Z%C5%82ote+Lwy-162641
Plebiscyt &quot;50 na 50&quot;: &quot;Dzień świra&quot; najlepszym zwycięzcą festiwalu w Gdyni według użytkowników Filmwebu
źródło: materialy promocyjne
Wnioski są proste: Polacy uwielbiają odmieniać "to be". W plebiscycie "50 na 50" organizowanym z okazji obchodów 50. rocznicy Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni zwyciężył "Dzień świra" w reżyserii Marka Koterskiego. Informacją tą Filmweb podzielił się na oficjalnej uroczystości w warszawskim kinie Iluzjon, gdzie reżyser dzisiejszego wieczoru odebrał nagrodę.  

Plebiscyt "50 na 50": wyniki



iluzjon.jpg


Przypomnijmy, że w plebiscycie "50 na 50" użytkownicy Filmwebu mogli głosować na swojego ulubionego zwycięzcę Złotych Lwów – najważniejszego wyróżnienia Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W szranki stanęło ze sobą 50 pełnometrażowych tytułów wyróżnionych w latach 1974-2024. Możliwość głosowania w plebiscycie zakończyła się 24 sierpnia 2025 roku o godzinie 23:59. 

Poniżej prezentujemy listę 10 tytułów, które zgromadziły największą liczbę głosów.



10. "Ostatnia rodzina", reż. Jan P. Matuszyński – 2,7% głosów



9. "Dług", reż. Krzysztof Krauze – 2,9% głosów



8. "Noce i dnie", reż. Jerzy Antczak – 3,5% głosów



7. "Zielona granica", reż. Agnieszka Holland – 3,8% głosów



6. "Kos", reż. Paweł Maślona – 3,8% głosów



5. "Ziemia obiecana", reż. Andrzej Wajda – 6,5% głosów



4. "Zimna wojna", reż. Paweł Pawlikowski – 6,7% głosów



3. "Potop", reż. Jerzy Hoffman – 7,4% głosów



2. "Bogowie", reż. Łukasz Palkowski – 11,1% głosów 



1. "Dzień świra", reż. Marek Koterski – 23,5% głosów

Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni to najważniejsze wydarzenie w polskim świecie filmowym, które od lat stanowi prestiżową platformę prezentacji rodzimej kinematografii, integrując twórców, krytyków i widzów. To tutaj debiutują najciekawsze filmy roku, a Złote Lwy są uznawane za najistotniejsze wyróżnienie w polskim przemyśle filmowym. Gdynia łączy tradycję z nowoczesnością, promując zarówno uznanych reżyserów jak i nowe talenty. Jej znaczenie potwierdzają liczne premiery filmowe, dyskusje branżowe oraz szeroki oddźwięk medialny. Dzięki swojej randze i konsekwentnej organizacji festiwal w Gdyni pełni rolę barometru kondycji polskiego kina i miejsca, gdzie wyznacza się kierunki jego dalszego rozwoju.  

Powiązane artykuły Dzień świra

Zobacz wszystkie artykuły

Dzień świra  (2002)

 Dzień świra

Wszyscy jesteśmy Chrystusami  (2006)

 Wszyscy jesteśmy Chrystusami

Nic śmiesznego  (1995)

 Nic śmiesznego

Baby są jakieś inne  (2011)

 Baby są jakieś inne

Najnowsze Newsy

Filmy Multimedia

Jude Law jako Władimir Putin! Oto pierwsze zdjęcie "Maga z Kremla"

5 komentarzy
Filmy Multimedia

"Sisu" powraca. Zwiastun kontynuacji fińskiego hitu

5 komentarzy
Gry

Skate wraca! EA ogłasza datę premiery nowej odsłony kultowej serii

Gry

Tetris wraca w wielkim stylu! Polacy walczą o finał w Dubaju

14. Festiwal Filmowy "Hommage à Kieślowski" w Sokołowsku

Filmy

"Powrót Batmana" dziś o godz. 20:00 w kinie Iluzjon

15 komentarzy

Czy wrócimy na "Nabrzeże"? Netflix podjął decyzję

1 komentarz