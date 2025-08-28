Newsy Filmy "Mam parę uwag" #120: Debiut roku? Rozmawiamy o "Sorry, Baby"
Podcast / Filmy

"Mam parę uwag" #120: Debiut roku? Rozmawiamy o "Sorry, Baby"

Filmweb autor: , /
https://www.filmweb.pl/news/Podcast+%22Mam+par%C4%99+uwag%22+120%3A+Rozmawiamy+o+filmie+%22Sorry%2C+Baby%22-162646
&quot;Mam parę uwag&quot; #120: Debiut roku? Rozmawiamy o &quot;Sorry, Baby&quot;
Są filmy, które ogląda się świetnie, a o których trudno się rozmawia. Czy "Sorry, Baby" jest jednym z takich filmów – a jeśli tak, to dlaczego? W najnowszym odcinku podcastu "Mam parę uwag" Julia Taczanowska i Jakub Popielecki biorą na warsztat reżyserski debiut Evy Victor. Co tak ich zachwyciło? Posłuchajcie!
   

MAM PARĘ UWAG: Rozmawiamy o filmie "Sorry, Baby"




W sto dwudziestym odcinku podcastu "Mam parę uwag" rozmawiamy o filmie "Sorry, Baby" (reż. Eva Victor, 2025). W jaki sposób Eva Victor opowiada o traumie? Na czym polega gatunkowy fikołek wykonany w filmie? Gdzie leży granica tego, co mogą pokazywać twórcy, i granica tego, z czego mogą śmiać się widzowie? Dlaczego historię podzielono na rozdziały i opowiedziano niechronologicznie? Rozmawiają Julia Taczanowska i Jakub Popielecki.
     
Zapraszamy do słuchania:
  


Podcastu możecie wysłuchać również na Spotify i Apple Podcasts.
     

"Sorry, Baby" – zwiastun




Sorry, Baby  (2025)

 Sorry, Baby

