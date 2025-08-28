Newsy Filmy Multimedia "Dom dobry": tylko u nas plakat nowego filmu Wojciecha Smarzowskiego
"Dom dobry": tylko u nas plakat nowego filmu Wojciecha Smarzowskiego

7 listopada na ekranach kin w całej Polsce zadebiutuje nowy film Wojciecha Smarzowskiego pt. "Dom dobry". Dziś wraz z firmą dystrybucyjną Warner Bros Polska jako pierwsi prezentujemy Wam plakat tej wstrząsającej opowieści o przemocy domowej.    


"Dom dobry": fabuła i twórcy



Jak czytamy w oficjalnym opisie: kiedy Gośka (Agata Turkot) poznaje w internecie Grześka (Tomasz Schuchardt), jest przekonana, że to w końcu Ten Jedyny. Grzesiek wariuje na jej punkcie, obsypuje kwiatami, oświadcza się w Wenecji. To musi być miłość, prawda? Ale na tym perfekcyjnym obrazku szybko zaczynają pojawiać się rysy. Wkrótce ich wspólny dom staje się dla Gośki najniebezpieczniejszym z miejsc. Smarzowski zagląda do "dobrych domów", gdzie dzieją się rzeczy, o których większość woli milczeć.  "Dom dobry" to film o granicach miłości, którego nie da się zapomnieć.  


W obsadzie prócz Agaty Turkot i Tomasza Schuchardta znaleźli się m.in. Agata Kulesza, Maria Sobocińska, Andrzej Konopka, Julia Kijowska, Michał Czernecki, Anna Szymańczyk oraz Arkadiusz Jakubik. Autorem zdjęć jest Paweł Tybora. Za muzykę odpowiada etatowy kompozytor filmów Smarzowskiego, Mikołaj Trzaska.

"Dom dobry" będzie miał premierę na tegorocznym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, gdzie powalczy o Złote Lwy. Impreza odbędzie się w dniach 22-27 września.  

"Dom dobry": relacja z planu zdjęciowego



