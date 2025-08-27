Koniec lata z Polsat Box Go. Te filmy warto zobaczyć!

Żelazny klasyk kina z Robertem De Niro, romantyczny hit w gwiazdorskiej obsadzie, sequel nagradzanej produkcji z Magdaleną Boczarską i Robertem Więckiewiczem, oparta na faktach opowieść o skandalizujących włoskich artystach, wreszcie nagradzany arthouse z Indii - to wszystko znajdziecie w naszym nowym zestawie rekomendacji do obejrzenia w serwisie Polsat Box Go. Gwarantujemy: każdy kinoman i kinomanka znajdą tutaj coś dla siebie.
Odwiedzając Polsat Box Go
, nie zapomnijcie sprawdzić sekcji "Polskie kino
". Znajdziecie tutaj wszystko, co rodzima kinematografia ma najlepszego do zaproponowania: od żelaznych klasyków po najnowsze produkcje, od kina artystycznego dla koneserów po tytuły, które z przyjemnością obejrzy cała rodzina.
