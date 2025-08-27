Newsy Koniec lata z Polsat Box Go. Te filmy warto zobaczyć!
Żelazny klasyk kina z Robertem De Niro, romantyczny hit w gwiazdorskiej obsadzie, sequel nagradzanej produkcji z Magdaleną Boczarską i Robertem Więckiewiczem, oparta na faktach opowieść o skandalizujących włoskich artystach, wreszcie nagradzany arthouse z Indii - to wszystko znajdziecie w naszym nowym zestawie rekomendacji do obejrzenia w serwisie Polsat Box Go.  Gwarantujemy: każdy kinoman i kinomanka znajdą tutaj coś dla siebie.

plakat filmu Wszystkie odcienie światła

Wszystkie odcienie światła

All We Imagine as Light
2024
1h 54m

Dramat

Francja

Holandia

Indie

Luksemburg

Dramat

"Wszystkie odcienie światła" to intymna, nastrojowa opowieść o trzech kobietach, które próbują znaleźć własny sposób na niezależność i szczęście. Prabha - pielęgniarka porzucona przez męża - stara się zagłuszyć samotność pomocą innym. Jej młodsza koleżanka Anu wikła się w zakazany romans z muzułmaninem. Z kolei wdowa Parvati mierzy się z widmem utraty dachu nad głową.  Wierna estetyce slow cinema hinduska reżyserka Payal Kapadia opowiada historię poprzez gesty oraz spojrzenia. Wydobywa piękno z drobiazgów i kontrastuje betonową dżunglę miasta-molochu z niemal mityczną naturą. "Wszystkie odcienie światła" urzekają poetyckim klimatem, a zarazem stanowią czuły hymn na cześć kobiecej solidarności.


plakat filmu Materialiści

Materialiści

Materialists
2025
1h 49m

Komedia rom.

Finlandia

USA

Komedia rom.

Po wielkim sukcesie debiutanckiego "Poprzedniego życia" (nominacje do Oscara dla najlepszego filmu i za scenariusz) Celine Song postanowiła dokonać odważnej artystycznej wolty. Porzuciła niezależne artystyczne kino i nakręciła hollywoodzki melodramat z gwiazdorską obsadą. "Materialiści" opowiadają historię Lucy (Dakota Johnson) - przebojowej pracownicy nowojorskiej agencji matrymonialnej. Pewnego dnia bohaterka poznaje czarującego milionera (Pedro Pascal), który zdaje się spełniać jej wyśrubowane oczekiwania względem płci przeciwnej. Gdy jednak na horyzoncie pojawia się ponownie były chłopak Lucy (Chris Evans),  romans jak z bajki zaczyna się komplikować. Jak pisaliśmy w naszej recenzji: film Song po raz dekonstruuje rom-komowe klisze z nadzieją na dotknięcie czegoś ważniejszego i prawdziwszego. W czujnym skupieniu na aktualnych przemianach dzisiejszych relacji, reżyserka próbuje jednocześnie uchwycić miłość z jej przedwiecznej, metafizycznej strony, wymykającej się racjonalnej analizie.



plakat filmu Różyczka 2

Różyczka 2

2023
1h 46m

Dramat

Thriller

Polityczny

Polska

Dramat

Thriller

Polityczny

Kontynuacja wielkiego hitu polskiego kina sprzed półtorej dekady. "Różyczka 2" to rozgrywający się na dwóch płaszczyznach czasowych polityczny dreszczowiec, w którym stare grzechy mają długie cienie, a mechanizmy szantażu i manipulacji rodem z PRL-u wciąż kształtują polską rzeczywistość. Główna bohaterka Joanna to córka legendarnego opozycjonisty i wschodząca gwiazda sceny politycznej. Poukładane życie w jednej chwili burzy jednak zamach terrorystyczny, w którym ginie bliska jej osoba. Kiedy los daje Joannie nową życiową szansę, dosięga ją kolejny cios. Ktoś wysyła zdjęcia i dokumenty kompromitujące jej rodzinę, żądając setek tysięcy euro w zamian za milczenie. Joanna decyduje się na własną rękę zmierzyć z szantażystą i z prawdą o własnej przeszłości. Zmyślnie poprowadzona intryga stanowi pole dla aktorskiego popisu Magdaleny Boczarskiej, która w "Różyczce 2" wciela się w aż trzy role! W każdej z nich wypada równie wiarygodnie i poruszająco.
  


plakat filmu Diva Futura

Diva Futura

2024
2h 8m

Dramat

Włochy

Dramat

"Diva Futura" przedstawia kulisy słynnej tytułowej agencji porno, która w latach 80. stała się we Włoszech symbolem wolności artystycznej oraz walki o prawo do ekspresji w konserwatywnym społeczeństwie. Film Giulii Steigerwalt to nie tylko opowieść o ciele i zmysłowości, ale przede wszystkim o twórczym buncie, kobiecej niezależności i przekraczaniu granic narzuconych przez obyczajowość oraz politykę. "Diva Futura" fascynuje jako dokument epoki, w której sztuka erotyczna stawała się głosem sprzeciwu wobec cenzury i hipokryzji, a dziś pozwala spojrzeć na tamten czas z perspektywy kulturowej rewolucji, która wciąż inspiruje współczesnych twórców.



plakat filmu Taksówkarz

Taksówkarz

Taxi Driver
1976
1h 53m

Dramat

USA

Dramat

Film-legenda. Ponadczasowy portret samotności i alienacji w wielkim mieście, które niczym mityczny potwór pożera najsłabsze jednostki. Tytułowy bohater Travis Bickle (niesamowity Robert De Niro) to cierpiący na bezsenność weteran wojny w Wietnamie. Nocami przemierza on taksówką brudny, duszny i niebezpieczny Nowy Jork. Otoczony zewsząd przemocą i zepsuciem zaczyna wymierzać sprawiedliwość na własną rękę. Przy okazji nieuchronnie osuwa się w obłęd. "Taksówkarz" proponuje kurs wprost do jądra ciemności. Zmusza do refleksji nad tym, co czai się tuż pod powierzchnią społeczeństwa. Reżyser Martin Scorsese i scenarzysta Paul Schrader nie pytają, czy Bickle jest herosem, czy potworem. Zamiast tego ostrzegają: jeśli będziemy odwracać wzrok od takich jak Travis, któregoś dnia to oni spojrzą nam prosto w oczy.



Odwiedzając Polsat Box Go, nie zapomnijcie sprawdzić sekcji "Polskie kino". Znajdziecie tutaj wszystko, co rodzima kinematografia ma najlepszego do zaproponowania: od żelaznych klasyków po najnowsze produkcje, od kina artystycznego dla koneserów po tytuły, które z przyjemnością obejrzy cała rodzina.

