Newsy Filmy Multimedia "Sisu: droga do zemsty": Pierwszy zwiastun kontynuacji fińskiego hitu
Filmy / Multimedia

"Sisu: droga do zemsty": Pierwszy zwiastun kontynuacji fińskiego hitu

youtube.com / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Sisu%3A+droga+do+zemsty%22+%E2%80%93+zwiastun.+%22Sisu%22+2+%E2%80%93+kontynuacja+fi%C5%84skiego+hitu-162644
&quot;Sisu: droga do zemsty&quot;: Pierwszy zwiastun kontynuacji fińskiego hitu
źródło: materialy promocyjne
28 listopada na ekranach polskich kin zadebiutuje film "Sisu: droga do zemsty" – kontynuacja fińskiego hitu kina akcji z 2022 roku. Już dziś z kolei polski dystrybutor filmu dzieli się pierwszym zwiastunem nadchodzącego filmu. Możecie zobaczyć go poniżej. 

"Sisu: droga do zemsty" – zwiastun filmu





"Sisu: droga do zemsty" – co wiemy?



Przypomnijmy, że akcja pierwszego "Sisu" rozgrywa się w 1945 roku, tuż pod koniec II wojny światowej. Głównym bohaterem filmu jest Aatami Korpi, który odkrywa złoto na pustkowiach Finlandii. W drodze do miasta mężczyzna spotyka oddział niemieckich żołnierzy. Naziści zabierają skarb, a jego samego pozostawiają na pewną śmierć. Złodzieje nie wiedzą jednak, że Aatami był kiedyś komandosem, któremu przerażeni Sowieci nadali przydomek "Nieśmiertelny". Teraz ten jednoosobowy szwadron śmierci nie spocznie, dopóki nie odzyska złota i nie zemści się na prześladowcach. 

W "Sisu 2" Aatami Korpi powraca do rodzinnego domu, w którym podczas wojny zamordowano wszystkich jego bliskich. Bohater rozbiera budynek na części i ładuje je na ciężarówkę. Następnie wyrusza w kierunku bezpiecznego miejsca, w którym będzie mógł odbudować dom, aby uczcić pamięć ofiar.  Gdy odpowiedzialny za rzeź dowódca Armii Czerwonej (Stephen Lang) powraca z zamiarem dokończenia dzieła, rozpoczyna się zapierający dech w piersiach pościg przez cały kraj. 



Autorem scenariusza i reżyserem "Sisu 2"  tak jak w przypadku oryginału jest Jalmari Helander. Przypomnijmy, że mimo oficjalnej premiery w 2022 roku, pierwsza część "Sisu" trafiła do polskich kin w kwietniu 2023 roku. Zarobiła wówczas łącznie ponad 13 milionów dolarów na całym świecie, stając się zupełnie niespodziewanie rekordowym hitem fińskiego kina. 

Powiązane artykuły Sisu 2

Sisu  (2022)

 Sisu

Sisu 2  (2025)

 Sisu 2

Najnowsze Newsy

Koniec lata z Polsat Box Go. Te filmy warto zobaczyć!

Festiwale i nagrody Filmy

"50 na 50": znamy wyniki plebiscytu na ulubionego zdobywcę Złotych Lwów!

1 komentarz
Filmy Multimedia

Jude Law jako Władimir Putin! Oto pierwsze zdjęcie "Maga z Kremla"

6 komentarzy
Gry

Skate wraca! EA ogłasza datę premiery nowej odsłony kultowej serii

Gry

Tetris wraca w wielkim stylu! Polacy walczą o finał w Dubaju

14. Festiwal Filmowy "Hommage à Kieślowski" w Sokołowsku

Filmy

"Powrót Batmana" dziś o godz. 20:00 w kinie Iluzjon

15 komentarzy