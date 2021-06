Box Office Świat: "Obecność 3" wystraszyła konkurencję

22,4 mln dolarów

Hollywoodzkie produkcje coraz mocniej przejmują kontrolę nad światowymi kinami. W miniony weekend najlepszy film nieanglojęzyczny znalazł się dopiero na miejscu piątym.Liderem okazał się horror " Obecność 3: Na rozkaz diabła ". Obraz był co prawda pokazywany w wybranych krajach już przed tygodniem (w naszym zestawieniu zajął ósme miejsce), ale dopiero teraz trafił do szerokiej światowej dystrybucji. Weekendowe wpływy szacujemy naTrzecia " Obecność " zadebiutowała na pierwszych miejscach w 31 krajach. Najlepiej poradziła sobie w: Meksyku (6,7 mln dolarów w cztery dni), Korei Południowej (3,1 mln w pięć dni), Indonezji (2,2 mln w pięć dni) i Hiszpanii (1,8 mln). Na razie najlepszym rynkiem jest Wielka Brytania, gdzie po 12 dniach horror ma na koncie 7,5 mln dolarów.Numerem dwa w naszym zestawieniu jest " Cruella " z wynikiem ok.. Film zadebiutował na drugim miejscu w Rosji (2,4 mln dolarów w cztery dni). W niedzielę trafił z kolei do kin w Chinach i zarobił tam 1,6 mln dolarów. Prequel " 101 dalmatyńczyków " jest obecnie pokazywany w 36 krajach. Jego zagraniczne wpływy wynoszą 43,4 mln dolarów. Po dodaniu wyniku z amerykańskich kin otrzymamy sumę 87,1 mln dolarów.Podium kompletuje " Ciche miejsce 2 " z wpływami w wysokości. Film zadebiutował w czterech kolejnych krajach (obecnie wyświetlany jest w 16). W trzech z nich był numerem jeden. Są to: Wielka Brytania (5,1 mln dolarów w cztery dni), Rosja (4 mln dolarów w cztery dni) i Polska (245 tys. dolarów). Ogólnie film miał najlepszy weekend w Chinach, gdzie zarobił 6,9 mln dolarów. Jego zagraniczne wpływy wynoszą obecnie 50 milionów, a globalne 138,6 mln dolarów.Lider sprzed tygodnia - " Szybcy i wściekli 9 " - spadł na miejsce czwarte. Widowisko akcji zarobiło w weekend, z czego 8,6 mln dolarów pochodzi z Chin. Pozostał tam numerem jeden, a jego wpływy przekroczyły 200 milionów dolarów, co czyni z niego największy kasowy hit amerykański wprowadzony na rynek chiński w czasach pandemii.Pierwszą nieangielskojęzycznym tytułem w naszym zestawieniu jest anime " スタンドバイミー ドラえもん 2 " ("Stand by Me Doraemon 2"). Podczas drugiego weekendu dystrybucji w Chinach film zarobił. Łącznie zgarnął tam już ponad 36 milionów dolarów, czyli więcej niż w rodzinnej Japonii.Z Japonii pochodzi z kolei numer sześć naszego zestawienia. To "Rurōni Kenshin: Saishūshō: Za Biginingu" (Rurouni Kenshin: The Final Chapter - The Beginning), czyli druga część finałowej odsłony ekranizacji popularnej mangi. Obraz zadebiutował w Japonii na pierwszym miejscu i w ciągu trzech pierwszych dni wyświetlania zarobił. Jest to gorszy wynik od tego, jaki przed dwoma miesiącami odnotował " Rurōni Kenshin: Saishūshō " (6,6 mln dolarów). Co ciekawe, ta część jest obecnie w Japonii numerem dwa z weekendowymi wpływami nieco powyżej miliona dolarów (łącznie ma na koncie już ponad 31 mln dolarów).Oczko niżej w porównaniu z ubiegłym tygodniu znalazła się familijna produkcja " Królik Piotruś 2: Na gigancie ". Weekendowe wpływy wyniosły ok.Na miejscu ósmy wylądował kasowy hit z Chin " Xuan Ya Shi Shang " (Cliff Walkers). Film stracił tylko 24% w porównaniu z poprzednim weekendem i zarobił. Jego łączne wpływy wynoszą obecnie 178,4 mln dolarów.Numerem dziewięć jest w tym tygodniu akcyjniak " Jeden gniewny człowiek " z kwotąPierwszą dziesiątkę kompletuje romans z Chin " Wo Yao Wo Men Zai Yi Qi " (Love Will Tear Us Apart) z wynikiem