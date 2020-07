Box Office Świat: "Scooby-Doo!" niespodziewanie numerem 1

W światowym zestawieniu box office'u mamy miłą odmianę. Po tygodniach dominacji azjatyckich tytułów na szczycie naszego zestawienia znalazła się hollywoodzka produkcja " Scooby-Doo! ". Jest to jednak wyjątek od reguły. Już wiadomo, że w kolejnym zestawieniu na szczycie znajdzie się koreański film " Ban-do " (Peninsula), czyli sequel/spin-off hitu sprzed czterech lat " Zombie express ". Według pierwszych doniesień tylko w środę obraz zarobił w Korei Południowej 1,9 mln dolarów.Tymczasem najlepszy film w naszym zestawieniu box office'u zarobił w weekend(1,8 mln w pięć dni). To animacja Warner Bros. " Scooby-Doo! ", która pojawiła się w pięciu krajach. Najlepsze wyniki osiągnęła we Francji (900 tys. dolarów w pięć dni, co nie wystarczyło tam do zajęcia pierwszego miejsca) i w Holandii (319 tys. dolarów, gdzie był numerem jeden).Na drugim miejscu w naszym zestawieniu wylądowała koreańska pandemiczna opowieść " #sal-a-iss-da " (#Alive"). W miniony weekend film wciąż dystansował konkurencję u siebie w kraju zarabiając kolejne. Łączne wpływy zbliżają się już do 13 milionów dolarów. Wszystko to zarobione w niespełna miesiąc w czasach, kiedy koronawirus wciąż sieje chaos w różnych częściach świata.Najprawdopodobniej na trzecim miejscy w naszym zestawieniu znalazła się francuska nowość "Tout simplement noir". Weekendowe wpływy szacujemy na, a od premiery w środę na 1,3 mln dolarów.Niestety nie znamy dokładnych danych z Japonii. Zachodnie media podają tylko wyniki amerykańskich filmów. Biorąc pod uwagę fakt, że " Niewidzialny człowiek ", który zajął piąte miejsce, na otwarcie zarobił 431 tys. dolarów, to spokojnie możemy przyjąć, że grubo powyżej pół miliona dolarów w weekend zarobiły: " Spirited Away: W krainie Bogów " (ponownie numer jeden z Japonii, przed tygodniem 868 tys. dolarów tylko w sobotą i niedzielę), " Księżniczka Mononoke " i " Nausicaä z Doliny Wiatru ".Na czwartym miejscu japońskiego box office'u pojawiła się nowość, komedia " Watashi Ga Motete Dosunda " o licealistce z nadwagą, która jest fujoshi (fanką homoseksualnych romansów). Kiedy jej ukochana postać zostaje zabita, jest tak zrozpaczona, że przestaje jeść. Wkrótce robi się szczupła i o jej względy zaczynają ubiegać najprzystojniejsi chłopcy ze szkoły...