Box Office Świat: "Szybcy i wściekli 9" wracają na szczyt

Przed tygodniem " Szybcy i wściekli 9 " zajmowali w naszym zestawieniu dziewiątą lokatę. Teraz powrócili na szczyt za sprawą debiutu w 13 krajach. Weekendowe wpływy szacujemy na. Dzięki temu łącznie na koncie widowiska jest już prawie 300 milionów dolarów, a póki co film pokazywany jest w 23 krajach.Wszędzie, gdzie " Szybcy i wściekli 9 " mieli teraz swoją premierę, zajęli pierwsze miejsce. Najlepszym rynkiem okazała się Australia, gdzie w ciągu czterech dni (plus pokazy przedpremierowe) zgarnęli 6,6 mln dolarów. W ciągu pięciu dni w Indonezji widowisko zarobiło 3,6 mln dolarów, a po czterech dniach na Ukrainie ma 1,5 mln dolarów. W Izraelu obraz zanotował czwarty najlepszy wynik dnia otwarcia w historii i na koniec tygodnia miał tam 1,5 mln dolarów.Z miejsca trzeciego na drugie awansowało " Ciche miejsce 2 ". Weekendowe wpływy szacujemy na. Obraz świetnie poradził sobie w Korei Południowej, gdzie w pięć dni zarobił 3,4 mln dolarów. Z kolei fatalnie wystartował w Japonii. W weekend zajął dopiero szóste miejsce, a po trzech dniach wyświetlania ma na koncie 1,1 mln dolarów. We Francji i Hiszpanii zadebiutował na drugich miejscach zarabiając odpowiednio 1,6 i 0,8 mln dolarów. " Ciche miejsce 2 " jest o krok od przekroczenia granicy 100 milionów dolarów. Obecnie wpływy z 45 krajów wynoszą 96,7 mln dolarów.Z miejsca pierwszego na trzecie spadł horror " Obecność 3: Na rozkaz diabła ". Weekendowe wpływy szacujemy na. Obraz nie miał żadnej dużej premiery w minionym tygodniu. Najlepszym rynkiem była Francja, gdzie zanotował niezbyt duży spadek i utrzymał pozycję lidera.Również dwa oczka niżej znalazła się " Cruella ". I w tym przypadku nie mamy do czynienia z premierą w żadnym dużym kraju. To dlatego weekendowe wpływy szacowane są na. Warto jednak zauważyć, że w wielu krajach produkcja Disneya notuje minimalne spadki, np. w Hiszpanii i Wielkiej Brytanii o 5%, Brazylii o 15%, a Korei Południowej o 18%. I w tym przypadku jesteśmy o krok od osiągnięcia granicy 100 milionów dolarów zagranicznych wpływów. Obecnie na koncie filmu jest 95,2 mln dolarów.Najwyżej notowaną nowością tygodnia jest chiński dramat sportowy " 了不起的老爸 " (On Your Mark). Film w ciągu pierwszych trzech dni wyświetlania zarobił. W Chinach wystarczyło to do zajęcia pierwszego miejsca.Tuż za nim znalazł się melodramat " Dang Nan Ren Lian Ai Shi " (Man In Love). Film miał drugi weekend lepszy od otwarcia zarabiając, co stanowi wzrost o 40%.Spadek z czwartego miejsca na siódme zanotował " Królik Piotruś 2: Na gigancie ". Jego weekendowe wpływy to. Z tego 3,8 mln pochodzi z drugiego weekendu w Chinach. Obecnie zagraniczne wpływy tej familijnej komedii wynoszą 70,5 mln dolarów.Na ósmy miejscu wylądowała hollywoodzka nowość " Bodyguard i żona zawodowca ". Weekendowe wpływy szacujemy na. Ponieważ jednak w niektórych krajach film pokazywany jest już od początku tygodnia, to łącznie jego zagraniczne wpływy wynoszą 7,8 mln dolarów. Na razie najlepszymi rynkami są: Wielka Brytania (2,2, mln dolarów), Bliski Wschód (2,1 mln), Australia (1,9 mln) i Rosja 1,1 mln.Na dziewiątym miejscu znalazła się kolejna chińska premiera - film biograficzny " 守岛人 " (Island Keeper). Obraz w ciągu pierwszych trzech dni wyświetlania zarobiłPierwszą dziesiątkę kompletuje najnowsza produkcja Pixara " Luca ". Weekendowe wpływy szacujemy na. Ponieważ w niektórych krajach animacja wyświetlana jest od środy, to łącznie na koncie ma 5 milionów dolarów. Najlepszymi rynkami były: Rosja (1,9 mln dolarów w cztery dni) i Korea Południowa (1,1 mln dolarów w pięć dni).