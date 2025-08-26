Newsy Filmy z Gdyni na FPFF 2025. Co w programie?
Sekcja Filmy z Gdyni ma za zadanie pielęgnować wzajemne relacje Dziesiątej Muzy i miasta, które jest gospodarzem Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Ta pozakonkursowa selekcja składa się z tytułów, które wyróżnia lokalny pierwiastek: albo dotyczą Gdyni i gdynian, albo są zrealizowane przez tutejszych producentów_ntki, albo reżyserowane przez gdyńskich_e twórców_czynie.

Filmy z Gdyni i o Gdyni od gdyńskich twórców i twórczyń


Filmy z Gdyni to sekcja, która od lat podkreśla silne powiązanie Miasta Gdyni z filmem. Film na stałe wpisał się w tkankę Miasta, jego historii i kultury – mówi Agata Kozierańska-Burda, p.o. Dyrektora Festiwalu.

W tegorocznej sekcji Filmy z Gdyni znalazły się 3 tytuły: "Rzym to kabaret" – dokument Agaty Hering ukazujący proces powstawania musicalu "Quo Vadis", który zabiera widzów za kulisy sceny Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni; "Egzamin" Piotra Bańkowskiego o Damianie, który przygotowuje nagranie na egzamin do szkoły aktorskiej i zmaga się z problemami technicznymi, zakłóceniami z otoczenia i obsesyjnym perfekcjonizmem; oraz "Zmęczone" Elżbiety Benkowskiej, komediodramat o trzech pracownicach działu administracji, promocji i edukacji prowincjonalnego teatru, które postanawiają napisać i wystawić spektakl w proteście przeciwko mobbingowi, jakiego doświadczają ze strony niekompetentnej w zarządzaniu artystycznej dyrekcji.


Zarówno dla opiekującego się wcześniej tą sekcją Leszka Kopcia, jak i dla mnie obecność w programie filmów tak silnie związanych z Gdynią ma szczególne znaczenie. Cieszę się, że tegoroczne tytuły pozwolą osobom uczestniczącym w Festiwalu lepiej poznać miasto, które jest domem tej najważniejszej dla kina polskiego imprezy w kraju – komentuje Joanna Łapińska, Dyrektorka Artystyczna Festiwalu.
50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych odbędzie się w terminie 22–27 września 2025 roku w Gdyni. Producentem Festiwalu jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni.

