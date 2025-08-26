Newsy Filmy Nowy "Street Fighter": Gwiazdy gotowe do swoich ról. Zobacz zdjęcia
Czy to właśnie ten moment, w którym "Street Fighter" w końcu przełamie klątwę nieudanych ekranizacji gier? Gwiazdy nadchodzącej wersji "Street Fighteraopublikowały porcję zakulisowych zdjęć, na których widać, jak przygotowują się do roli – jest na nich Callina Liang jako Chun-Li, Andrew Koji jako Ryu, Andrew Schulz w roli Dana Hibikiego oraz Orville Peck grający złoczyńcę Vegę. 

Orville Peck w kostiumie Vegi – pierwsze spojrzenie



Największe zamieszanie wywołał Orville Peck – muzyk, który zwykle ukrywa twarz pod maską, co zrobił i tym razem. W filmie wcieli się w Vegę.

Blond fryzura? Jest. Tatuaż węża? Jest. A maska? Wygląda na to, że Peck wciąż trzyma asa w rękawie.
Na zdjęciu towarzyszy mu Callina Liang, która wciela się w Chun-Li.


Callina Liang zapozowała też do zdjęcia z Andrew Kojim, Alexandrem Volkanovskim – australijskim zawodnikiem mieszanych sztuk walki, oraz Andrew Schulzem.



Gwiazdy widowiska "Street Fighter" przygotowują się do roli



Zdjęcie w swojej roli opublikował też Noah Centineo w stroju Kena Mastersa – przyjaciela i jednocześnie rywala Ryu. Ci dwaj bohaterowie to serce całej franczyzy, a ich Dragon Punch i słynne "Hadoken" zna każdy, kto choć raz sięgnął po pada.


Jest i Andrew Schulz przygotowujący się do walki. 



Jason Momoa i Roman Reigns w obsadzie



To jednak dopiero początek gwiazdorskiej obsady. Jason Momoa ma wcielić się w zielonoskórego Blankę, a Roman Reigns (Leati Joseph Anoaʻi) – w legendarnego Akumę, który w historii serii zabił trenera Ryu i Kena. 

"Street Fighter" – historia filmowych wzlotów i upadków



Choć gry "Street Fighter" od Capcomu to absolutna klasyka bijatyk, filmy aktorskie miały do tej pory pod górkę. Produkcja "Uliczny wojownik" z Van Damme'em i Kylie Minogue z 1994 roku ma status kultowego guilty pleasure, ale wciąż uchodzi za porażkę. A "Street Fighter: The Legend of Chun-Li" z 2009? Fani wolą o nim nie pamiętać.

Nową wersję wyreżyseruje Kitao Sakurai – twórca odpowiedzialny m.in. za szalony "The Eric Andre Show" oraz seriale "Motyl" (Amazon) i "Twisted Metal" (Peacock). 

Zwiastun gry "Street Fighter 6"


