Nowy "Street Fighter": Gwiazdy gotowe do swoich ról. Zobacz zdjęcia

Czy to właśnie ten moment, w którym "Street Fighter" w końcu przełamie klątwę nieudanych ekranizacji gier? Gwiazdy nadchodzącej wersji "Street Fightera" opublikowały porcję zakulisowych zdjęć, na których widać, jak przygotowują się do roli – jest na nich Callina Liang jako Chun-Li, Andrew Koji jako Ryu, Andrew Schulz w roli Dana Hibikiego oraz Orville Peck grający złoczyńcę Vegę.
Orville Peck w kostiumie Vegi – pierwsze spojrzenie
Największe zamieszanie wywołał Orville Peck
– muzyk, który zwykle ukrywa twarz pod maską, co zrobił i tym razem. W filmie wcieli się w Vegę.
Blond fryzura? Jest. Tatuaż węża? Jest. A maska? Wygląda na to, że Peck wciąż trzyma asa w rękawie.
Na zdjęciu towarzyszy mu Callina Liang
, która wciela się w Chun-Li. Callina Liang
zapozowała też do zdjęcia z Andrew Kojim
, Alexandrem Volkanovskim – australijskim zawodnikiem mieszanych sztuk walki, oraz Andrew Schulzem
.
Gwiazdy widowiska "Street Fighter" przygotowują się do roli
Zdjęcie w swojej roli opublikował też Noah Centineo
w stroju Kena Mastersa – przyjaciela i jednocześnie rywala Ryu. Ci dwaj bohaterowie to serce całej franczyzy, a ich Dragon Punch i słynne "Hadoken" zna każdy, kto choć raz sięgnął po pada.
Jest i Andrew Schulz
przygotowujący się do walki.
Jason Momoa i Roman Reigns w obsadzie
To jednak dopiero początek gwiazdorskiej obsady. Jason Momoa
ma wcielić się w zielonoskórego Blankę, a Roman Reigns (Leati Joseph Anoaʻi) – w legendarnego Akumę, który w historii serii zabił trenera Ryu i Kena.
"Street Fighter" – historia filmowych wzlotów i upadków
Choć gry "Street Fighter
" od Capcomu to absolutna klasyka bijatyk, filmy aktorskie miały do tej pory pod górkę. Produkcja "Uliczny wojownik
" z Van Damme'em
i Kylie Minogue
z 1994 roku ma status kultowego guilty pleasure
, ale wciąż uchodzi za porażkę. A "Street Fighter: The Legend of Chun-Li
" z 2009? Fani wolą o nim nie pamiętać.
Nową wersję wyreżyseruje Kitao Sakurai
– twórca odpowiedzialny m.in. za szalony "The Eric Andre Show" oraz seriale "Motyl
" (Amazon) i "Twisted Metal
" (Peacock).
Zwiastun gry "Street Fighter 6"