Box Office Świat: "Vaiana 2" i indyjski mega hit rządzą portfelami widzów

Zwiastun filmu "Vaiana 2"

Najbardziej kasowe premiery 2024 roku bez Ameryki



pozostała poza wszelką konkurencją. W miniony weekend film zarobił fenomenalne. Było to możliwe głównie za sprawą małych spadków w większości krajów świata. Filmowi pomogła też premiera w Japonii, gdzie wraz z pokazami przedpremierowymi wpływy wyniosły 6,5 mln dolarów. Jest to trzecie najlepsze otwarcie animacji Disneya w tym kraju.W ten sposób zagraniczne wpływy " Vaiany 2 " wynoszą już 300 milionów dolarów. W tym tygodniu animacja w końcu trafi do pierwszej dziesiątki najbardziej kasowych tytułów tego roku. Globalnie ma na swoim koncie 600 milionów dolarów.Tymczasem najważniejszą historią minionego tygodnia w światowym box offisie jest oszałamiający sukces indyjskiego filmu. Widowisko, które do kin trafiło w czwartek, pobiło globalny rekord otwarcia dla filmu z Indii. Aktualne szacunki dają mu bowiem aż 92,5 mln dolarów. To dwukrotnie lepszy wynik od finalnych zarobków pierwszej części " Pushpa: The Rise ". Szacujemy, że film tylko w weekend poza granicami USA zarobił. Oczywiście większość z tego pochodzi z Indii.Na trzecim miejscu wylądował musical. W utrzymaniu się na podium filmowi pomogło oficjalne pojawianie się w szeregu państw na świecie po tym, jak przez ostatnie weekendy oferowane były w nich pokazy przedpremierowe. Szacujemy, że film zarobił w weekend okołoNajlepsze otwarcia " Wicked " zanotowało we Francji (2,0 mln dolarów) i Holandii (1,9 mln). Z Polski pochodzi ponad 900 tysięcy dolarów (to kwota wraz z dwoma weekendami pokazów przedpremierowych). Film nie jest jednak uniwersalnym hitem. W Chinach " Wicked " zajęło dopiero ósmą lokatę z kwotą 1,2 mln dolarów.Globalnie " Wicked " zbliża się już do pułapu 500 milionów dolarów. Większość z tej kwoty pochodzi jednak z USA. Reszta świata dała tylko 135 mln dolarów.Numerem cztery w naszym zestawieniu jest, który wciąż ma stabilną sytuację w kinach na świecie i notuje umiarkowane spadki. W miniony weekend widowisko zarobił, co w sumie daje 235,7 mln dolarów. Wraz z Ameryką wpływy sięgają 368,4 mln dolarów.Pozostałe dwie lokaty w naszym zestawieniu należą do chińskich produkcji. Na piątym znalazł się największy tamtejszy hit ostatnich tygodni -(Her Story). Tym razem film zgarnął, co w sumie daje 74,6 mln dolarów.Szóstą pozycję zajęła nowość, historyczny akcyjniak(Burning Star). Film na dzień dobry zarobił