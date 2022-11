Box Office Świat: Łatwa wygrana DC i "Black Adam"

25,4 mln dolarów

Filmy 2022 roku z wpływami powyżej 500 mln dolarów na świecie



Choć " Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu " rozpocznie podbój światowych kin dopiero w środę, to większość dystrybutorów zdecydowała się oddać poprzedni tydzień bez walki. To była dobra wiadomość dla Warner Bros. i DC . Przy braku konkurencji " Black Adam " pozostawił resztę filmowej stawki daleko w tyle.Widowisko, którego gwiazdą jest Dwayne Johnson , w 76 krajach zarobił kolejne. Film cieszy się olbrzymią popularnością m.in. w Belgii i Szwecji. W obu tych krajach wpływy mocno wzrosły w porównaniu z ubiegłym tygodniem. W wielu innych miejscach spadki były minimalne lub umiarkowane. Black Adam " na świecie zarobił do tej pory 182,3 mln dolarów. Po dodaniu do tego wpływów z rynku amerykańskiego otrzymujemy 319,7 mln dolarów.Na drugie miejsce w naszym zestawieniu awansowało anime " One Piece Film: Red ". Powrót filmu do naszego zestawienia był możliwy dzięki jego obecności na świecie, bo choć w Japonii wciąż jest numerem jeden weekendowego box office'u, to zarobił tam tylko milion dolarów. Tymczasem według portalu InsideKino weekendowe wpływy " One Piece Film: Red " wyniosłyNiewiele gorzej poradził sobie familijny " Wielki zielony krokodyl domowy ". Obraz trafił m.in. do krajów skandynawskich i nadbałtycki, co przełożyło się na wzrost wpływów i awans o jedną lokatę na miejsce trzecie. Szacuje się, że w weekend film zarobił. Łącznie poza granicami USA ma na swoim koncie 27,2 mln dolarów. Uśmiechnij się " mogło spaść z miejsca drugiego na czwarte w naszym zestawieniu, ale Paramount ma i tak powody do radości. Po tym, jak w weekend horror zarobił kolejne, jego globalne wpływy osiągnęły 200 milionów dolarów (obecnie 202,9 mln). Z tego 103,8 mln pochodzi ze światowych rynków. Warto podkreślić, że budżet produkcji wyniósł zaledwie 17 milionów dolarów.Nasze zestawienie zamyka jedyny film, który w Chinach jest jeszcze w stanie wyciągnąć ludzi z domów do kin, czyli " Wan li gui tu " (Home Coming). W miniony weekend zarobił kolejne. Łącznie daje to wpływy w wysokości 224,7 mln dolarów.