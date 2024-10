Box Office Świat: Animacja DreamWorks podbija świat. "Dziki robot" numerem 1

Zwiastun filmu "Dziki robot"

Najbardziej kasowe premiery 2024 roku bez Ameryki



Swój najlepszy weekend w historii zanotowała animacja DreamWorks. Było to możliwe dzięki wejściu do kin w 21 kolejnych krajach. Weekendowe wpływy szacujemy naFilm świetnie wystartował w Wielkiej Brytanii, gdzie zajął pierwsze miejsce z wynikiem 4,2 mln dolarów. W wielu krajach animacja notuje bardzo małe spadki lub też nawet wzrosty (np. we Włoszech o 14%). Zagraniczne wpływy wynoszą na razie 94,3 mln dolarów. Globalne w ciągu najbliższy paru dni przekroczą 200 milionów dolarów.Na miejscu drugim debiutuje horror. Weekendowe wpływy szacujemy na. Ponieważ jednak film zaczął straszyć widzów już w środę, to w sumie na koniec tygodnia na jego koncie znalazły się co najmniej 23 mln dolarów. Porównując z debiutem jedynki w tych samych krajach dwójka sprzedaje się o 41% lepiej.Najlepsze otwarcia " Uśmiechnij się 2 " zaliczyło w Wielkiej Brytanii (2,4 mln dolarów), Francji (2,1 mln) oraz Niemczech (2,0 mln). Wraz z Ameryką film zgarnął już 46 mln dolarów.Podium kompletuje, któremu nie pomogła premiera w Chinach. Film zarobił tam w weekend 4 miliony dolarów, a od premiery w środku tygodnia 6,1 mln dolarów. To nie wystarczyło tam nawet do zajęcia pierwszego miejsca. Lepiej sprzedała się m.in. reedycja drugiej części cyklu o Harrym Potterze.Ogólnie w weekend film Todda Phillipsa zarobił zaledwie. A to oznacza, że zagraniczne wpływy wynoszą aktualnie 135,5 mln dolarów, a globalne 192 mln dolarów.Chińskie widowisko patriotyczne(The Volunteers: The Battle of Life and Death) znalazło się u nas na miejscu czwartym. Film zarobił w weekend. Łącznie na jego koncie jest 153,9 mln dolarów.Pierwszą piątkę kompletuje. Film ponownie trafił na ekrany chińskich kin, gdzie w weekend zgarnął. To wynik o prawie 2 miliony gorszy od tego, jaki przed tygodniem uzyskał " Kamień Filozoficzny ".