Box Office Świat: Ant-Man skurczył widownię

Zwiastun filmu "Ant-Man i Osa: Kwantomania"



Najbardziej kasowe premiery 2023 roku bez Ameryki



Końcówka lutego miała należeć do Marvela. I rzeczywiście. Disney jednak nie ma powodów do zadowolenia. W czasie drugiego weekendu wpływy spadły poza granicami USA prawie o 2/3, a w przeciwieństwie do Ameryki widowisko nie miało na świecie zbyt udanego startu.Po 10 dniach w kinach na świeciewciąż nie osiągnęła nawet 200 milionów dolarów. Uda się to dopiero w tym tygodniu. Obecnie ma na swoim koncie 196,3 mln dolarów. Z tego z samego weekendu pochodzi. Film stosunkowo najlepiej radzi sobie w Europie i Ameryce Łacińskiej.Nie przyjął się za to w Azji. W Chinach spadł już na trzecie miejsce weekendowego zestawienia i w sumie ma na swoim koncie 32,2 mln dolarów. Dla serii "Ant-Man" jest to fatalny wynik, ale w porównaniu do wciąż obecnego w chińskich kinach widowiskajest to wielki sukces. Drugaw Chinach zarobiła bowiem tylko 15,6 mln dolarów.Na drugim miejscu naszego zestawianie znalazł się jeden z najbardziej kasowych filmów wszech czasów -. Widowisko Jamesa Camerona było w stanie w miniony weekend zarobić wciąż imponujące. Dzięki temu zagraniczne wpływy wzrosły do 1,602 mld dolarów, a globalne do 2,267 mld.Na trzecie miejsce wskoczyła produkcja z Hongkongu(A Guilty Conscience). Było to możliwe dzięki premierze w Chinach, gdzie w ciągu pierwszych trzech dni wyświetlania zgarnęła. Film u siebie w kraju oraz na świecie miał premierę w styczniu. W sumie na jego koncie jest 25,2 mln dolarów.Numerem cztery naszego zestawienia jest widowisko sf("Wędrująca Ziemia 2"). Oznacza to spadek o dwie lokaty. W miniony weekend film zarobił, co w sumie daje 581,1 mln dolarów. W lokalnej waluciejest obecnie 10. najbardziej kasowym filmem w historii Chin (dziewiątym licząc wyłącznie chińskie produkcje).Wciąż świetnie radzi sobie. Animacja spadła oczko w dół na miejsce piąte. W miniony weekend jej wpływy powiększyły się o kolejne. Oznacza to, że film poza granicami USA zarobił już 269,1 mln dolarów. Globalnie ma na swoim koncie 442,5 mln dolarów.Po raz pierwszy w naszym zestawieniu znalazło się też miejsce dla hiszpańskiej produkcji Warner Bros.. Był to możliwe dzięki premierze w Hiszpanii, gdzie film zadebiutował na szczycie z wynikiem 1,5 mln dolarów. Na świecie można go już oglądać od początku stycznia, dlatego też weekendowe wpływy wyniosły, a łączne 18,5 mln.Numerem siedem naszego zestawienia jest najbardziej kasowa premiera tego roku -("Full River Red"). Film zarobił w weekend. Od premiery zgarnął więc imponujące 662,5 mln dolarów.Przypominamy o trwającym głosowaniu w naszej ANKIECIE OSCAROWEJ TUTAJ znajdziecie nominacje we wszystkich kategoriach. Kto Waszym zdaniem powinien zdobyć nagrody Akademii?