Box Office Świat: Bollywood ratuje kina. "Brahmāstra" numerem jeden

Zwiastun filmu "Brahmāstra Part One: Shiva"



Hollywood rzuciło ręcznik i nawet nie staje obecnie do walki o światowe kina. Na szczęście na zewnętrznych rynkach ruch był zdecydowanie większy niż jeszcze tydzień wcześniej, a wszystko to za sprawą lokalnych produkcji. Indie, Korea Południowa i Chiny - to są rynki, gdzie teraz koncentruje się akcja.W Bollywood usłyszeć można było kolektywne westchnienie ulgi. Choć kino indyjskie ma się w tym roku wyjątkowo dobrze, to jednak do tej pory działo się tak za sprawą Tollywoodu i Kollywoodu. Twórcy z Bollywood z przerażeniem patrzyli, jak kolejne ich produkcje okazywały się klapami lub w najlepszym razie box-office'owymi średniakami. Brahmāstra Part One: Shiva " zmienił tę sytuację. Film został znakomicie przyjęty w Indiach. Był również dostępny w kinach na całym świecie (nawet w Polsce). I choć pełne wyniki wciąż nie są dostępne, to według obecnych danych widowisko stanowiące początek całego uniwersum zarobiło co najmniej. To wystarczyło do zajęcia pierwszego miejsca.Mimo podwyższonego zagrożenia covidowego widzowie zaczynają wracać do chińskich kin. Numerem dwa naszego zestawienia jest komedia o synu próbującym pomóc choremu na Alzheimera ojcu " Ge, ni hao " (Give Me Five). Po pierwszych trzech dnia wyświetlania na jego koncie jestNowy hit trafił również do koreańskich kin. To akcyjniak " Gong-jo-2:In-teo-nae-syeo-nal " (Confidential Assignment 2: International), czyli sequel " Tajnej misji w Seulu ", który zarobił globalnie 57 milionów dolarów. Dwójka w weekend zgarnęła. Ponieważ film miał premierę w środę, to w sumie na jego koncie jest już znakomite 19,6 mln dolarów.Honoru Hollywood broniły, choć niezbyt przekonująco, dwa tytuły. Na miejscu czwartym wylądowała animacja " Minionki: Wejście Gru ", która zarobiła. Dzięki temu zagraniczne wpływy wzrosły do 541,6 mln dolarów, a globalne przekroczyły 900 milionów (obecnie 903,9 mln dolarów).Na piątym miejscu wylądował ubiegłotygodniowy lider zestawienia, " Bullet Train ". Weekendowe wpływy wyniosłyNasze zestawienie zamyka chińska animacja " Xin shen bang: Yang Jian " (New Gods: Yang Jian), która uzyskała dokładnie taki sam wynik jak przed tygodniem -Łącznie ma 62,5 mln dolarów.