Box Office Świat: Chiny pogoniły Flasha, Transformers i Spider-Mana

bazuje na radzieckim filmie z 1990 roku, który z kolei był adaptacją sztuki Roberta Thomasa. To historia zaginięcia kobiety podczas wycieczki z mężem. Kobieta zniknęła w tajemniczych okolicznościach i równie tajemniczo odnajduje się, kiedy poszukiwania mają zostać przerwane. Mąż jednak odmawia uznania jej za swoją żonę wierząc, że to jest obca kobieta, która się podszywa pod zaginioną.Film poradził sobie w kinach fantastycznie. W sam weekend zarobił. Ponieważ pierwsze pokazy miał już w środę, to w sumie na konciejest już ponad 100 milionów dolarów (103,6 mln).Drugą pozycję obroniła animacja Pixara . Strategia stopniowego wprowadzania filmu do kin na świecie opłaciła się i film stracił niewiele w porównaniu do tygodnia otwarcia. Szacujemy, że w weekend zarobił. Wśród 17 nowych rynków najlepszymi wynikami mogą pochwalić się Meksyk (4,6 mln dolarów) i Francja (2,7 mln). Animacja świetnie radzi sobie w Korei Południowej, gdzie zanotowała mocny wzrost sprzedaży i dokonała niemożliwego awansując na pierwsze miejsce lokalnego box office'u pokonując koreański hit(The Roundup: No Way Out).Aktualnie zagraniczne wpływywynoszą 55,6 mln dolarów. Globalnie ma 121,1 mln dolarów. Przed filmem wciąż premiery m.in. w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Japonii.Dopiero na trzecim miejscu wylądował. Lider poprzedniego tygodnia pędzi w dół box office'owych tabel w ekspresowym tempie. Jego weekendowe wpływy wynoszą już tylko, czyli spadły o prawie 60% w porównaniu do otwarcia. Łącznie poza granicami USA zarobił 123,3 mln dolarów, a globalnie 211 mln. Wszystko wskazuje więc na to, że dla Warner Bros. bardziej opłacalne byłoby skasowanie filmu tak, jak to się stało z, bo kinowe wpływy ledwo pokryją koszty marketingu, a przecież jest jeszcze ogromny budżet.Numerem cztery w naszym rankingu jest widowisko Paramountu. Film zaliczył mocny start w Australii (2,9 mln dolarów w pięć dni), jednak ogólnie radzi sobie słabo (w porównaniu do wcześniejszych części). Weekendowe wpływy szacujemy na, co daje zaledwie 218,3 mln dolarów. Widowisko praktycznie nie ma szans, by zbliżyć się do zagranicznego osiągnięcia poprzedniej części, która zarobiła 465,1 mln dolarów.Numerem pięć naszego zestawienia jest. Animacja Sony zgarnęła kolejne. W minionym tygodniu zadebiutowała na Dalekim Wschodzie zarabiając w pięć dni w Korei Południowej 3 mln dolarów, a na Tajwanie 1,5 mln.Na szóstej lokacie zadebiutowała druga z chińskich świątecznych nowości,(Love Never Ends). Opowieść o miłości pary staruszków zarobiła w weekend. Film miał jednak premierę już w środę, więc w sumie na jego koncie znajduje się 25 milionów dolarów.Numerem siedem jest, której globalne wpływy właśnie osiągają pół miliarda dolarów. W miniony weekend film zarobiłświetnie radząc sobie w Azji. W Japonii pozostał weekendowym numerem jeden, zaś na Filipinach jest najlepiej sprzedającą się premierą 2023 roku.Jedyną hollywoodzką nowością w zestawieniu jest komedia. W ciągu pięciu dni zarobiła 9,5 mln dolarów. Weekendowe wpływy szacujemy na. To wynik o 17% wyższy od tego, jaki w tych samych 48 krajach na otwarcie zgarnął. Najlepsze otwarcia komedia z Jennifer Lawrence zaliczyła w Wielkiej Brytanii (1,5 mln dolarów), Australii (1,3 mln) oraz Niemczech (1,1 mln).Nasze zestawienie zamyka w tym tygodniu widowisko akcji. Film zarobił w weekendi tym samym nie stracił jeszcze szansy, by jego globalne wpływy przekroczyły poziom 700 milionów dolarów.