"Love Lies Bleeding" w programie 24. MFF mBank Nowe Horyzonty

"Love Lies Bleeding": miłość, intryga, szaleństwo i siłownia

"Love Lies Bleeding" - zwiastun

trwa sprzedaż karnetów oraz akredytacji dziennikarskich i branżowych na festiwal.Absolutny przebój Sundance i Berlinale od A24. Zanurzony w późnych latach osiemdziesiątych, osadzony na amerykańskich bezdrożach, drugi film brytyjskiej reżyserki Rose Glass (pamiętne " Saint Maud ") to elektryzujące, zupełnie odjechane love story, przypominające w atmosferze połączenie " Dzikości serca " oraz " Thelmy i Louise ". To jednak czyste referencje. Glass na nikim się nie wzoruje – tworzy kino autorskie, zaskakujące, rozwalające wszelkie gatunki i scenariuszowe prawidła. Managerka siłowni Lou ( Kristen Stewart ) traci głowę dla tajemniczej Jackie (niezwykła Katy O’Brian ) – hiperambitnej kulturystki, marzącej o wygraniu konkursu w Las Vegas. Razem wplątują się w krwawą intrygę, której główną postacią jest lokalny bonzo (złowrogi Ed Harris ). " Love Lies Bleeding " to błyskotliwy, hipnotyzujący thriller pełen pożądania i fascynacji muskularnym ciałem, które jest tu czymś pięknym i jednocześnie niebezpiecznym. To film o szalonej miłości i bestiach, które mieszkają w każdym z nas. 24. MFF mBank Nowe Horyzonty we Wrocławiu odbędzie się w dniach, o tydzień dłużej, do 4 sierpnia, zapraszamy na wirtualną odsłonę wydarzenia. Pełny program festiwalu ogłosimy 2 lipca, zaś dwa dni później, 4 lipca, rozpocznie się sprzedaż biletów na seanse.