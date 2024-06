Twórca "Hit Mana" i "Boyhood" ma pomysł na nowy film. Będzie wzruszająco?

"Blue Moon" – o czym będzie nowy film Richarda Linklatera?

"Blue Moon" opowie o współpracy Richarda Rodgersa jako kompozytora i Lorenza Harta jako autora tekstów. Panowie zaczęli razem tworzyć w 1919 roku i pisali wspólnie aż do 1943 roku, kiedy to narastające problemy z alkoholizmem Harta doprowadziły do rozejścia się ich dróg. Wspólnie stworzyli 28 musicali teatralnych i ponad 500 piosenek. Tytuł filmu pochodzi od nazwy ballady, którą napisali w 1934 roku.Nad scenariuszem pracuje Robert Kaplow, który jest współautorem innego filmu Linklatera – " Me and Orson Welles ".Na razie nie jest pewne, czy twórca " Boyhood " stanie też za kamerą, czy zdecyduje się na pełnienie przy filmie jedynie funkcji producenta.