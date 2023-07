Box Office Świat: Indiana kto? Chiński remake radzieckiego filmu liderem

Zwiastun filmu "Xiao shi de ta"

Najbardziej kasowe premiery 2023 roku bez Ameryki



pożera konkurencję w zastraszającym tempie. W miniony weekend zarobił fantastyczne. A to oznacza, że po 11 dniach wyświetlania na jego koncie jest już 341,3 mln dolarów. W tym rokumusiał zadowolić się pozycją wicelidera. Widowisko Disneya zadebiutowało w 52 krajach świata i szacujemy, że w weekend zarobiło około. Ponieważ film trafił do wielu kin już w środę (a pokazy przedpremierowe odbywały się nawet wcześniej), to w sumie na koniec tygodnia na jego koncie było według szacunków studia 70 milionów dolarów.Jest to wynik gorszy od tego, jakiego oczekiwano. Film słabo poradził sobie w Ameryce Łacińskiej i Azji. Solidne wyniki zanotował za to w Europie. W Danii, Finlandii oraz Grecji udało mu się osiągnąć najlepsze otwarcia roku. W sumie największe wpływy pochodzą z Wielkiej Brytanii (8,9 mln dolarów) i Francji (5,9 mln), gdzie wynik byłby zapewne wyższy, gdyby nie godzina policyjna wprowadzona w odpowiedzi na zamieszki, jakie wybuchły po zabiciu przez policję nastolatka.Są jednak i dobre wiadomości dla Disneya.nie będzie tak wielką klapą, jak się tego można było spodziewać po otwarciu. Animacja Pixara prawie nic nie straciła w porównaniu do ubiegłego tygodnia. Studio podaje, że film zarobił! A to oznacza, że zapewne w dziś padnie granica 100 milionów dolarów z rynków zagranicznych. Globalnie ma już blisko 200 milionów dolarów.zawdzięcza taki obrót sprawy zachwytom widzów, którzy polecają film znajomym. W efekcie weekendoweNa miejscu czwartym wylądował film, którego oficjalnie nie ma jeszcze w kinach.(Never Say Never) formalnie wejdzie do chińskich kin dopiero 6 lipca, jednak od 29 czerwca trwają pokazy przedpremierowe, które (mimo popularności) przyciągają tłumy. W weekend film zarobił, co łącznie daje już 41,6 mln dolarów.Numerem pięć naszego zestawienia zostało widowisko Paramount Pictures. Film trzyma się na zagranicznych rynkach zaskakująco dobrze tracąc w porównaniu do ubiegłego weekendu zaledwie 43%. Studio podaje, że jego wpływy wyniosły. Łącznie daje to 245,2 mln dolarów. Po doliczeniu zarobków z Ameryki otrzymujemy 381,3 mln dolarów.Niewiele gorzej wypadł weteran światowych kin,. Tym razem animacja zarobiła. Dzięki temu globalnie zostałaNa miejscu siódmym wylądowała trzecia chińska produkcja -(Love Never Ends). Historia miłości pary staruszków zarobiła, czyli zaledwie milion mniej niż na otwarcie. Łączne wpływy wynoszą obecnie 48,2 mln dolarów.Aż pięć lokata niżej niż przed tygodniem znalazł się. Komiksowe widowisko Warner Bros. zarobiło zaledwie, co daje w sumie 146,1 mln dolarów.Na dziewiątej pozycji wylądowałaz wynikiem 7,2 mln dolarów. Film nie miał spektakularnego startu, ale bardzo wolno traci widzów. W efekcie jego globalne wpływy przekroczyły. Jest toNasze zestawienie zamyka rubaszna komedia, która zarobiła. Film przypadł do gustu widzom w Holandii (wzrost frekwencji o 23%), Niemczech (+16%) i Belgii (+12%). Póki co ma jednak na swoim koncie 20 milionów dolarów, a globalnie prawie 50 milionów.