Box Office Świat: It's-a me, Billion! "Super Mario Bros. Film" z miliardem dolarów

Zwiastun filmu "Super Mario Bros. Film"



Najbardziej kasowe premiery 2023 roku bez Ameryki



Stało się!Co prawda nie z rynków zagranicznych, ale globalnie, niemniej jednak jest to rzecz wielka.(albo jedenastą, jeśli ktoś liczy " Króla Lwa " z 2019 roku jako animację), której udała się ta sztuka. Jest to też trzecia animowana produkcja studia Illumination, która przebiła tę barierę.ma obecnie na swoim koncie 1,022 mld dolarów. Z tego 532,5 mln dolarów pochodzi ze świata, a reszta z Ameryki.Animacja oczywiście pozostała numerem jeden w naszym zestawieniu, choć trzy chińskie premiery goniły ją, jak tylko mogły. W utrzymaniu się na pozycji lidera wielką rolę odegrały premiery w Japonii i Korei Południowej. Szczególnie w tej pierwszej wynikjest znakomity. To pierwsza od dłuższego czasu amerykańska produkcja, która była w stanie nawiązać równorzędną walkę z lokalnymi hitami. Animacja zgarnęła tam 14,3 mln dolarów. W jenach jest to drugie najlepsze otwarcie kwietnia i ósme w historii trzydniowych otwarć.Z kolei w Korei Południowejw weekend zarobił 4,7 mln dolarów. Ponieważ premierę miał w środę, to w sumie do końca tygodnia zgarnął 5,8 mln dolarów. Jest to drugie najlepsze otwarcie w Korei w tym roku.Ogólnie weekendowe wpływywyniosłyNa drugie miejsce wskoczyła najlepsza nowość z Chin w minionym tygodniu, czyli(Born to Fly). Film określany jest jako chińska odpowiedź na amerykańskie. Otwarcie miał imponujące zarabiając w ciągu pierwszych trzech dni wyświetlaniaKolejną nowością, która trafiła do kin z okazji Święta Pracy, jest komedia(Godspeed). Ten film z kolei określany jest jako chińska odpowiedź na amerykańskie. Obraz został ciepło przyjęty przez lokalną widownię zarabiając solidnena otwarcie.Na miejscu czwartym naszego zestawienia wylądowała trzecia nowość z Chin, młodzieżowy romans(All Thees Years). Ten film zarobił na dzień dobryZgodnie z oczekiwaniami doskonale radzi sobie kontynuacja jednego z największych tamilskich przebojów kasowych. Choć pełne dane nie są jeszcze znane, to źródła indyjskie podają, żezarobił co najmniejw ciągu pierwszych trzech dni wyświetlania na świecie. Kolejne 3,8 mln dolarów pochodzi z Ameryki.Numerem sześć w naszym zestawieniu jest. Horror miał znakomity weekend tracąc tylko 15% w porównaniu do poprzedniego tygodnia, zarabiając. W sumie daje to 42,1 mln dolarów i 83,6 mln dolarów globalnie. Dla porównaniaz 2013 roku ostatecznie zarobiło w kinach 99 milionów dolarów.Mimo ostrej lokalnej konkurencji japońska animacjaw Chinach wciąż sprzedaje się jak świeże bułeczki. Dzięki temu w naszym zestawieniu jest na miejscu siódmym z weekendowym wynikiem w wysokości. Z samych Chin pochodzi 12,6 mln dolarów. 900 tysięcy animacja zarobiła w Japonii, a w Korei Południowej prawie 300 tysięcy. Globalnie film ma na swoim koncie 249 mln dolarów, co czyni z niego piątą najbardziej kasową japońską animację w historii. Co ciekawe, z sześciu największych hitów anime aż pięć to premiery postpandemiczne.Wciąż świetnie radzi sobie na świecie. Wpływy weekendowe zmalały tylko nieznacznie w porównaniu z ubiegłym tygodniem i wyniosły świetne. Dzięki temu w skali całego globu filmowi udało się przebić granicę 400 milionów dolarów. To pierwsza część cyklu, która może pochwalić się takim osiągnięciem.Tymczasem mimo fantastycznego startuw Japonii lokalny hit(Detective Conan: Black Iron Submarine) nie zwalnia. W ciągu ostatnich trzech dni animacja zarobiła rewelacyjne. W jenach jest to drugi najlepszy wynik dla trzeciego weekendu. Łącznie daje to już 58,2 mln dolarów.Pierwszą dziesiątkę kompletuje. Widowisko nie mogło pochwalić się spektakularnymi osiągnięciami, za to ma bardzo stabilną widownię i traci wpływy w naprawdę wolnym tempie. W miniony weekend film zarobił, dzięki czemu jego zagraniczne wpływy przekroczyły 100 milionów dolarów (obecnie 106 mln), a globalne zbliżają się do 200 milionów (obecnie 194,2 mln).