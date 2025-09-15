Newsy Filmy Box office Box Office Świat: Japonia podbija kina. "Demon Slayer 2" wraca na szczyt
Box Office Świat: Japonia podbija kina. "Demon Slayer 2" wraca na szczyt

Od dwóch miesięcy film ten pozostaje w czołówce światowego box office'u. Teraz – po raz drugi w swojej historii – "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle" wskoczył na pierwsze miejsce naszego zestawienia.

W ostatnich tygodniach wpływy animacji zaczęły spadać. W czołówce podtrzymywały ją Japonia (gdzie pozostaje numerem jeden od połowy lipca) i Korea Południowa (gdzie miażdży rekordy od sierpnia). W minionym tygodniu "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle" trafił jednak do szerokiej dystrybucji debiutując w Europie, obu Amerykach, Afryce, bliskim i środkowym wschodzie oraz na antypodach. W efekcie szacujemy, że w weekend obraz zarobił ok. 66,3 mln dolarów.

"Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle" pozostał numerem jeden w Japonii i Korei Południowej. Na świecie najlepsze debiuty zaliczył w: Meksyku (9,8 mln dolarów – rekord dla filmu anime), Indiach (5,2 mln – rekord dla filmu animowanego), Wielkiej Brytanii (4,6 mln), Brazylii (4,4 mln), Hiszpanii (3,7 mln) oraz we Włoszech (3,0 mln).

Zagraniczne wpływy pędzą w kierunku 400 milionów dolarów i zapewne za tydzień "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle" będzie wyżej od ostatniej części "Mission: Impossible". Globalnie na koncie ma już 450 milionów dolarów.

Zwiastun filmu "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle"





Fantastycznie na świecie radzi sobie horror "Obecność 4: Ostatnie namaszczenie". Spadki były dużo mniejsze niż w Ameryce. Pomógł fakt, że w minionym tygodniu film miał swoją premierę we Francji i Belgii (gdzie zanotował najlepsze otwarcia dla serii) oraz na Bliskim Wschodzie (gdzie padł rekord otwarcia dla horroru). Szacujemy, że w weekend "Obecność 4" zgarnęła ok. 53 mln dolarów. W efekcie po 10 dniach na koncie filmu jest już 201,8 mln dolarów (a wraz z Ameryką 333 mln dolarów).

Film jeszcze przez chwilę pozostanie w zestawieniu. Ostatnim dużym rynkiem będzie Japonia, gdzie premiera zaplanowana jest na 17 października.

W 31 krajach premierę miał kostiumowy dramat "Downton Abbey. Wielki finał". Obraz w weekend zarobił ok. 9,5 mln dolarów, a od premiery w środę 12,3 mln dolarów. Połowa tej kwoty (6,3 mln dolarów) pochodzi z Wielkiej Brytanii. Inne rynki z godnymi wspomnienia wynikami to: Francja (1,4 mln dolarów w pięć dni) oraz Australia (1,2 mln także w pięć dni).

Na czwartym miejscu wylądował najlepiej sprzedający się obecnie film w Chinach, "Bu Feng Zhui Ying" (The Shadow's Edge). Tym razem jego weekendowe wpływy wyniosły 8,7 mln dolarów, co oznacza w sumie zarobki w wysokości 158,6 mln dolarów.

Na piątej lokacie wylądowała kolejna nowość z Indii "Mirai". Obraz jednak nie miał szans z japońską animacją i zgarnął tylko 7 milionów dolarów.

Nasze zestawienie zamyka tym razem animacja z Chin "Langlang Shan Xiao Yao Guai" (Nobody). W weekend zgarnęła 5,7 mln dolarów. W sumie daje to 224 mln dolarów.

Najbardziej kasowe premiery 2025 roku bez Ameryki



#Tytułwpływy bez Ameryki
wpływy łączne
premiera
kraj
1
Ne Zha 2. W krainie potworów
$2 170,4$2 197,729.01
Chiny
2Lilo & Stitch $612,3$1 036,021.05USA
3Minecraft: Film$533,9$957,82.04USA
4Jurassic World: Odrodzenie $522,8$862,12.07USA
5Tang Ren Jie Tan an 1900
$499,2$499,229.01
Chiny
6F1: Film 
$433,9$623,125.06USA
7Nanjing Zhao Xiang Guan$415,5$415,525.07Chiny
8Mission: Impossible—The Final Reckoning $400,6$598,021.05USA
9Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle (+1)
$380,4$450,418.07Japonia
10Jak wytresować smoka (-1)
$370,1$633,16.06USA

