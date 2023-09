Box Office Świat: Niech żyje król Shah Rukh Khan! "Jawan" bije rekordy

Zwiastun filmu "Jawan"

Najbardziej kasowe premiery 2023 roku bez Ameryki



Według wciąż niepełnych danychzarobił w weekend. Jednak premierę miał w czwartek, więc w sumie na jego koncie jest już 56,5 mln dolarów. Wraz z wpływami z Ameryki daje to już 64 miliony dolarów.. Już teraz jest w dwudziestce największych kasowych filmów wszech czasów indyjskiej kinematografii!Powody do zadowolenia ma też Warner Bros.nie została zbyt ciepło przyjęta w Ameryce, ale reszta świata oszalała na jej punkcie. Szczególnie udanie wypadł horror w Ameryce Łacińskiej, skąd pochodzi 68% sprzedanych biletów. Film był tam numerem jeden we wszystkich krajach.Weekendowe wpływy szacujemy na. W ciągu pierwszych pięciu dni wyświetlaniazarobiła 52,7 mln dolarów. Jest to. Globalnie daje to 85,3 mln dolarów. Znakomicie jak na film, którego budżet nie przekroczył nawet 40 milionów dolarów.Niespodziewanie wysoko, bo na trzecim miejscu naszego notowania (i pierwszym w Chinach) wylądował kryminał(Dust to Dust). Film trafił na ekrany kin dopiero w sobotę i w ciągu pierwszych dwóch dni wyświetlania zarobiłTymczasem. Aktualnie jego globalne wpływy wynoszą 891 milionów po tym, jak w weekend film zarobił kolejne. Oczywiście większość kwoty (10 milionów) pochodzi z Chin, gdzie film Nolana wciąż cieszy się sporym – jak na hollywoodzką produkcję – zainteresowaniem,Dopiero numerem pięć jest ubiegłotygodniowa premiera. W miniony weekend film zarobił tylko. Jednak ma szansę pozostać w naszym zestawieniu na dłużej, bo premiery w Brazylii, Japonii i Meksyku planowane są dopiero na październik. Globalne wpływy wynoszą obecnie 107,7 mln dolarów.Na szóstej lokacie znalazł się jeden z najbardziej kasowych filmów tego roku,(No More Bets). Tym razem jego konto zasiliło się o, co łącznie daje 554,9 mln dolarów.Ostatnim filmem w naszym zestawieniu jest. W miniony weekend komedia zarobiła jednak już tylko