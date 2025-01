Box Office Świat: Nowy rok, stary król. "Mufasa" wciąż niepokonany

Zwiastun filmu "Mufasa. Król Lew"

Najbardziej kasowe premiery 2025 roku bez Ameryki



# Tytuł wpływy bez Ameryki

wpływy łączne

premiera

kraj

1

Wolszebnik Izumrudnogo goroda. Doroga iz żołtogo kirpicza

28,5

28,5

1.01

Rosja

2

Finist. Pierwyj bogatyr

22,3

22,3

1.01

Rosja

3

Game Changer (NOWOŚĆ)

12,3

14,1

10.01

Indie

4











5











6











7











8











9











10













Przy braku istotny nowości numerem jeden pozostał. Produkcja Disneya zaliczyła kolejny udany weekend zgarniając. Tym samym zagraniczne wpływy wzrosły do 350,9 mln dolarów. Jest to. Globalnie na jego koncie jest 539,7 mln dolarów.Mocno trzyma się też inna familijna produkcja –. Film utrzymał pozycję wicelidera zgarniając. Zagraniczne wpływy wynoszą obecnie 180,3 mln dolarów. Film potrzebuje jeszcze co najmniej 35 milionów, by pokonać wynik drugiego " Sonica ". Globalne film zbliża się do pułapu 400 milionów dolarów mając na koncie 384,8 mln.Nie uległa również zmianie pozycja trzy naszego zestawienia. Tę wciąż okupuje horror, któremu tym razem pomogły premiery m.in. w Indiach i Libanie. Weekendowe wpływy wyniosłyi ogólnie wzrosły do 54 mln dolarów. To. Wraz z Ameryką " Nosferatu " zarobił 135,8 mln dolarów.Na czwartym miejscu wylądowała najwyżej sklasyfikowana nowość, indyjski film akcji. W weekend otwarcia zarobił on. Może się to wydawać bardzo dobrym osiągnięciem. Problem w tym, że większość z tej kwoty pochodzi z pierwszego dnia. Film w ekspresowym tempie tracił widzów w kolejnych dniach. Końcowy wynik nie będzie więc zbyt imponujący.Za to niezwykle imponujące będzie końcowe osiągnięcie animacji. W miniony weekend film był numerem pięć naszego zestawienia zarabiając. Globalnie filmowi brakuje już tylko 10 milionów dolarów, by osiągnąć granicęwpływów z kinowej dystrybucji. Będzie toKolejne trzy miejsca należą do chińskich produkcji wprowadzonych do kin pod koniec ubiegłego roku. Numerem sześć jest(Octopus with Broken Arms), który zarobiłi w sumie ma na swoim koncie 93,5 mln dolarów.Na miejscu siódmym znalazł się(Big World) z kwotą. Łączne wpływy tego filmu wynoszą 89,9 mln dolarów.Zaś na ósmej lokacie wylądowała komedia romantyczna(Honey Money Phony) z wynikiem. W sumie film zarobił 39,7 mln dolarów.Nasze zestawienie zamyka. Musical, który jest już dostępny do oglądania w domu, wciąż przyciąga widzów do kin. W miniony weekend zarobił jeszcze. Zagraniczne wpływy wynoszą obecnie 238,7 mln dolarów, a globalne na dniach osiągnął 700 milionów dolarów (obecnie 697,6 mln).