Box Office Świat: Widzowie oglądają tylko Disneya. "Lilo & Stitch" wciąż liderem

Zwiastun filmu "Lilo & Stitch"

Najbardziej kasowe premiery 2025 roku bez Ameryki



Disnejowska produkcjaz łatwością utrzymała prowadzenie. Tym razem film zarobił aż. A to oznacza, że, zaś globalne zbliżają się do poziomu 800 milionów dolarów.W miniony weekend film wreszcie trafił do kin w Japonii. Zarobił tam 4 miliony dolarów, co jest trzecim najlepszym otwarciej hollywoodzkiej produkcji w Japonii w tym roku.Bezpiecznie na drugiej pozycji znajduje się Tom Cruise i jego widowisko. W miniony weekend film zgarnął imponujące. Tym samym, jako piąta część w historii serii, ma już zagraniczne wpływy przekraczające poziom 300 milionów dolarów. Globalnie na koncie ma 450 milionów.Dopiero na trzecim miejscu wylądowała nowość. Film zadebiutował w 82 krajach, w tym w Rosji. To nic nie dało. Szacujemy, że w weekend obraz zarobił ok.. Ponieważ film debiutował w środę, to w sumie na koncie ma 26 milionów dolarów.Najlepsze wynikiuzyskała w Chinach (2,9 mln dolarów), Wielkiej Brytanii (2,5 mln) oraz Meksyku (1,9 mln). W Rosji była to siódma najlepsza premiera amerykańskiego filmu od czasu inwazji tego kraju na Ukrainę i rozpoczęcia jego bojkotu przez większość Hollywood. Jednak nawet tamzarobiła nieco ponad 120 milionów rubli, podczas gdy " John Wick 4 " na otwarcie zgarnął ponad 302 miliony.Pomimo dużo mniejszej dystrybucji po piętach Anie de Armas deptał Akshay Kumar , który zaliczył najlepsze otwarcie w całej swojej aktorskiej karierze. Jegozarobił w weekend otwarcia ażNa miejscu piątym w naszym zestawieniu wylądowałFilm zarobił kolejnei jego zagraniczne wpływy wynoszą obecnie 38,6 mln dolarów. Warto jednak pamiętać, że w kilku z największych rynków (Hiszpania, Francja i Japonia) nie było jeszcze premiery. Tam pojawi się dopiero w sierpniu.Tymczasemkażdego dnia bije rekord serii. W miniony weekend film dopisał do swojego konta. W ten sposób w 75 krajach świata horror zarobił 133,6 mln dolarów iW tym tygodniu nasze zestawienie zamyka druga z indyjskich nowości –. Film okazał się klapą finansową zarabiając w weekend. Ponieważ jego premiera miała miejsce w czwartek, to w sumie na koniec tygodnia na jego koncie znajdowało się 7,7 mln dolarów.