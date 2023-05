Box Office Świat: Widzowie wciąż kochają wydawać kasę na serię "Szybcy i wściekli"

Zwiastun filmu "Szybcy i wściekli 10"



Najbardziej kasowe premiery 2023 roku bez Ameryki



Według aktualnych szacunków dziesiąta część cykluzarobiła w weekend. A to oznacza, że w sumie na koniec tygodnia widowisko miało już na koncie 251,4 mln dolarów.Globalnie daje to prawie 320 milionów dolarów. Tym samym jest to. Jednak do najlepszych wyników zabrakło sporo.w 2017 roku pierwszy tydzień zakończyli z oszałamiającą kwotą 532 milionów dolarów. Zaśzarobiła na otwarcie 384 mln dolarów.Najlepszym rynkiem były Chiny, gdzie w ostatnich latach amerykańskie produkcje radziły sobie słabo. Po pięciu dniachmają na koncie aż 80 milionów dolarów. Od 2019 roku tylko pięć hollywoodzkich pozycji może pochwalić się lepszym startem w Chinach.Świetne wyniki dziesiątka zanotowała też w: Meksyku (16,7 mln dolarów), Francji (9,6 mln), Brazylii (9,6 mln), Indiach (8,6 mln), Indonezji (8,4 mln), Niemczech (8,0), Wielkiej Brytanii (7,5 mln), Japonii (7,0 mln) oraz Korei Południowej (6,7 mln). W sumie w 23 krajachuzyskali najlepsze otwarcie cyklu, a w 31 krajach najlepsze otwarcie w tym roku.Mimo nowej hollywoodzkiej konkurencjitrzymali się całkiem nieźle w kinach. W Holandii i Francji sprzedaż biletów nawet wzrosła w porównaniu do poprzedniego weekendu. Według Disneya widowisko Marvela zarobiło w weekend. A to oznacza, że zagraniczne wpływy wynoszą obecnie 392,6 mln dolarów, globalne zaś 659,1 mln dolarów.Pierwsza część zarobiła w sumie 770,8 mln dolarów, a druga 869 mln. Czy trójka ma szanse zbliżyć się do tych rezultatów? Konkurencja w kolejnych tygodniach będzie ostra, więc może nie starczyć pary. Mimo to już terazPodium kompletujePrzegrywa tylko z(1,45 mld dolarów) i(1,28 mld). W sam weekend film zarobiłW pierwszej piątce znalazło się miejsce jeszcze dla dwóch chińskich tytułów. Numerem cztery jest box-office'owy weteran, komedia(Godspeed). Film znów zanotował małe spadki i zarobił kolejneW sobotę do chińskich kin trafiła komedia romantyczna(Too Beautiful To Lie). W ciągu dwóch dni zarobiła, co wystarczyło do zajęcia w naszym zestawieniu piątej lokaty.