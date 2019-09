Box Office USA: "Świat w ogniu" skorzystał na braku dużych premier

Getty Images © Mark Wilson



W poniedziałek Amerykanie świętować będą Dzień Pracy. Stanowi on jednocześnie zakończenie sezonu letniego w kinach. W tym roku wpływy ze sprzedaży biletów latem wyniosą ok. 4,83 mld dolarów. Jest to wynik lepszy o 1% niż przed rokiem, ale o jakieś 40 milionów gorszy od rekordu z 2017 roku.Wielkim wygranym lata jest oczywiście Disney. Filmy tego studia zarobił 2,2 mld dolarów. Najbliższym konkurentem okazało się Sony z wynikiem 705,4 mln dolarów. Podium kompletuje Universal Pictures z kwotą 536,2 mln dolarów.Lato jednak kończy się w sposób mało efektowny. Powtórzyła się sytuacja sprzed dwóch lat, kiedy przed premierądystrybutorzy postanowili nie wprowadzać duży nowości. Wtedy skorzystał na tym, który po raz drugi znalazł się na pierwszym miejscu. W tym roku dystrybutorzy postanowili nie wprowadzać dużych nowości z obawy przed premierąw nadchodzącym tygodniu. Skorzystał na tym, który mimo 11,6 mln dolarów wpływów w ten weekend utrzymał pierwszą pozycję.Ogólne w kinach Amerykanie pozostawili niecałe 90 milionów dolarów. Jest to drugi najgorszy weekend w tym roku.Na braku dużych premier skorzystał też, który awansował o dwie lokaty i zajął miejsce trzecie.Jedyną zmianą w pierwszej dziesiątce jest powrót komiksowego widowiska. Sony postanowiło wprowadzić obraz ponownie do szerokiej dystrybucji, jest to jednak wersja rozszerzona, zawierająca kilka minut dodatkowego materiału. Dzięki temu film awansował o siedem pozycji i zarobił w weekend 4,3 mln dolarów.Pierwsza dziesiątka wygląda następująco:Jak wspomnieliśmy już wyżej, jedyną dużą premierą pierwszego wrześniowego weekendu będzie horror