Box Office USA: "Avengers: Koniec gry" pożera rekordy i konkurencję

W Sony, Lionsgate i STX nie mają z całą pewnością radosnych min. Studia te liczyły na to, że po gigantycznym otwarciumocno straci podczas drugiego weekendu robiąc miejsce innym tytułom. Rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Najnowsza produkcja Marvela straciła co prawda 59%, ale biorąc pod uwagę 357,1 mln dolarów zarobionych na otwarcie, nie jest to spadek duży.przez cały tydzień pożerał kolejne rekordy. Najszybciej osiągnął 400 milionów dolarów (w pięć dni), 500 milionów (osiem dni) i 600 milionów (dziesięć dni). Disney podaje, że łączne wpływy wynoszą obecnie 619,7 mln dolarów. Wystarczy jednak, że będą wyższe o pół miliona (a studio to znane jest z zaniżania swoich szacunków, w przypadku otwarcia pomylili się aż o 7 milionów), awyprzedzii zajmie ósme miejsce na liście największych kasowych przebojów wszech czasów amerykańskich kin.Wszystko wskazuje jednak na to, że jednego rekordunie pobije - wpływów z drugiego weekendu. Disney podaje, że widowisko zarobiło 145,8 mln dolarów. Tymczasempodczas drugiego weekendu w kinach wyciągnęły z portfeli Amerykanów 149,2 mln dolarów.jest jednak dopiero piątym filmem w historii (a czwartym Disneya), którego wpływy z drugiego weekendu przekroczyły 100 milionów dolarów.Spośród trzech dużych premier o sukcesie można mówić tylko w przypadku jednej -. Film wprowadzany przez należące do Sony Screen Gems był niezwykle tani w produkcji (Deadline podaje 5 mln dolarów, Box Office Mojo 8 mln), a na otwarcie zarobił 11 milionów. Co jednak ciekawe, tytuł promowany był głównie wśród czarnoskórej widowni, a tymczasem dane z pokazów sugerują, że zainteresowanie tytułem było znacznie szersze. Tylko 34% widowni stanowili Afroamerykanie. Taki sam odsetek to przedstawiciele rasy kaukaskiej. Latynosi kupili 19% biletów, a Azjaci 9%.Lionsgate wciąż nie potrafi zainteresować szerokiej publiczności swoimi tytułami. Komediajest czwartą dużą premierą studia w tym roku i spisuje się jak na razie najgorzej. Otwarcie wyniosło zaledwie 10 milionów dolarów, co przy budżecie szacowanym na 40-50 milionów oznacza, że film w Stanach na siebie nie zarobi. Jest to bowiem wynik niemal identyczny do tego, jaki przed czterema laty zanotowała inna komedia reżysera Jonathana Levine'a . Tamten film startował z wpływami w wysokości 9,9 mln dolarów, a pobyt w kinach zakończył z 43 mln dolarów na koncie.STX marzyło o tym, by stać się liczącym graczem na intratnym rynku kinowych animacji. Wydaje się jednak, że na razie nic z tych marzeń nie wyniknie.raczej nie staną się początkiem kasowego cyklu. Obraz nie zdołał przyciągnąć do kin dziewczynek i ich rodziców, zarabiając na otwarcie tylko 8,5 mln dolarów. To wynik grubo poniżej przedweekendowych prognoz (12-14 mln dolarów). I choć w porównaniu do konkurencji ta animacja nie była droga, to i tak 45 milionów nie uda się odzyskać wyłącznie z rynku amerykańskiego.Pierwsza dziesiątka wygląda następująco:Na najbliższy piątek zaplanowano premierę czterech dużych filmów. Największym tytułem będzie prawdopodobnie produkcja Warner Bros.. STX zaproponuje komedię. Po fatalnym starcie marki United Artists Realesing (wspólnego przedsięwzięcia MGM i Annapurny) animacją, teraz dystrybutor powalczy o widza komedią. Z kolei należące do Disneya Fox Searchlight wprowadzi film biograficzny(choć jego dystrybucja chyba tylko nieznacznie przekroczy liczbę 1000 kin).