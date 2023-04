Box Office USA: "John Wick 4" ma już 100 milionów. D&D numerem 1

Filmy 2023 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



Box Office USA 31 marca - 2 kwietnia Top 10



może odetchnąć z ulgą. Po PR-owej katastrofie, jaką była próba zmiany OGL (zasad korzystania z gryprzez graczy i twórców), sukces filmustanął pod znakiem zapytania. Choć bowiem piąta edycja gry bije rekordy popularności, to kinowojest marką praktycznie bez znaczenia. Z tego też powodu Hasbro bardzo liczyło na polecanie filmu przez samych fanów, co po fiasku OGL nie było pewne.Na szczęście dla Hasbro i Paramountu pokazy przedpremierowe czy to na festiwalu SXSW czy też organizowane na przykład dla użytkowników Prime zakończyły się entuzjastyczną reakcją fanów i masowym polecaniem filmu znajomym. Efektem tego jest ocena A- w CinemaScore i solidne otwarcie, które szacowane jest obecnie naTo wystarczyło do zajęcia pierwszego miejsca. Czy jednak wystarczy, by Hasbro iszykowały całe kinowe uniwersum? Na to pytanie na razie nie ma odpowiedzi.był bardzo kosztownym widowiskiem, którego. Tymczasem mimo wysokiej oceny w CinemaScore w kolejnych tygodniach film może notować spore spadki. A wszystko przez premierę animacji, która - jak wskazują na to wszystkie znaki - będzie mega hitem.O tym, że świetne otwarcie to nie wszystko, boleśnie przekonał się. Spodziewano się, że widowisko akcji zdoła w czasie drugiego weekendu zarobić co najmniej 30 milionów dolarów. Tymczasem okazuje się, że film zanotowałi może liczyć na ok.Nie zmienia to jednak faktu, żejako drugi tytuł serii przekroczył granicę 100 milionów dolarów. Jest też. W nadchodzącym tygodniu granicę tę pokona, który obecnie ma na swoim koncie 98,2 mln dolarów.Tymczasem na podium znalazło się niespodziewanie miejsce dla jeszcze jednej nowości -została z zachwytami przyjęta przez chrześcijańską widownię i film zadebiutował w box offisie z wynikiemO takich kwotach może tylko pomarzyć najlepszy film tegorocznego festiwalu Sundance . Zadebiutował na siódmym miejscu zarabiając na dzień dobryZe względu na Wielkanoc już w środę pojawią się w kinach dwie duże nowości. Pierwszą jest wspomniana już animacja, a drugą "biografia" legendarnych butów sportowych. W piątek dołączy do nich, czyli filmowa opowieść luźno inspirowana postacią malarza i telewizyjnego celebryty Boba Rossa.