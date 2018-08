Box Office USA: Amerykańscy Azjaci mają pierwszy hit

Wszystko wskazuje na to, że rok 2018 w box-offisie będzie wspominany jako przełomowy dla mniejszości rasowych. Najpierw kulturowym fenomenem (i póki co największym tegorocznym kasowym przebojem) okazała się, a teraz rekordy popularności bije komedia Warner Bros.. Film zajął pierwsze miejsce, choć swoją premierę miał już w środę. W sam weekend zarobił ponad 25 milionów dolarów, a po pięciu dniach na koncie ma 34 miliony, czyli więcej niż oficjalnie wynosi jego budżet (30 mln).jest jednym z najbardziej ryzykownych projektów wyprodukowanych przez hollywoodzką Wielką Piątkę w ostatnich latach. Jest to bowiem pierwszy odz 1993 roku duży film wielkiej wytwórni, w którym większość obsady stanowią aktorzy azjatyckiego pochodzenia. Co więcej, za kamerą stanął Jon M. Chu , autor jednej z bardziej spektakularnych klap ostatnich lat -. Komedia jednak podbija serca widzów. W CinemaScore uzyskała ocenę A, co oznacza, że należy spodziewać się "długich nóg". Jest oczywiste, żezarobią ponad 100 milionów dolarów. Jest to możliwe, ponieważ na film tłumnie chodzą nie tylko widzowie azjatyckiego pochodzenia (ci stanowili 38% widowni).Trwa w ten sposób znakomita passa Warner Bros. Ponieważ na drugim miejscu znalazła się ubiegłotygodniowa premiera studia -. Widowisko akcji straciło co prawda ponad połowę wpływów, ale utrzymało je na poziomie przekraczającym 20 milionów dolarów.To pierwszy od roku przypadek, kiedy dwa najwyższe miejsca na podium zajmują tytuły Warner Bros.Drugą dużą premierą tygodnia była. Obraz zarobił w weekend według szacunków STX 13,6 mln dolarów. W historii dystrybutora jest to szóste najlepsze otwarcie i jeden z 11 tytułów, który zdołał w pierwszy weekend przekroczyć granicę 10 milionów dolarów. Jednak w tym roku dwa inne filmy studia zdołały zgarnąć na dzień dobry więcej pieniędzy.jest czwartym wspólnym projektem reżysera Petera Berga i aktora Marka Wahlberga . W porównaniu z poprzednim filmem -- widać niewielką poprawę (tamten uzyskał podczas pierwszego weekendu w szerokiej dystrybucji wpływy w wysokości 11,6 mln dolarów). Jednak nie udało się powtórzyć sukcesu(20,2 mln dolarów na otwarcie) ani(37,8 mln dolarów podczas pierwszego weekendu w szerokiej dystrybucji). Obraz raczej szybko zniknie z Top10 mając w CinemaScore przeciętną ocenę B-.Trzecia z premier tygodnia -- jest typowym tytułem wprowadzanym w drugiej połowie sierpnia. Tradycyjnie okres ten należy bowiem do produkcji, dla których studia nie znajdują miejsca w bardziej pożądanych terminach. Prehistoryczne widowisko, w którym bohaterowie mówią w dziwnym języku, więc obraz wprowadzony jest do kin z napisami, zdecydowanie do takich produkcji należy. Sony uznało film za na tyle ryzykowny, że nie wprowadziło go pod własnym szyldem, lecz z logiem Studia 8.Trudno jednoznacznie oceniać wynik otwarcia. Z jednej strony 10,5 mln dolarów, które być może wystarczy do zajęcia czwartego miejsca (choć większość specjalistów sądzi, że jednak przegra z), należy uznać za spory sukces. Z drugiej strony budżet produkcji przekroczył 50 milionów dolarów, więc takie otwarcie nie imponuje. I jest mało prawdopodobne, by udało się przekonać władze studia do zgody na realizację kontynuacji.Pierwsza dziesiątka wygląda następująco:W piątek w kinach pojawią się dwie duże premiery: komedia z kategorią Roraz familijne kino przygodowe/SF