Box Office USA: Disney wrócił do gry. Koronawirus znów atakuje

# Tytuł zarobił w weekend zarobił w sumie tyg. na ekranie kina 1

Zwierzogród

$280,0 tys.

$341,4 mln

226 393 2

Avengers

$260,0 tys.

$623,5 mln

426 417 3

Park Jurajski

$190,0 tys.

$404,5 mln

1412 232 4

Król rozrywki

$170,0 tys.

$174,4 mln

132 342

5 Polowanie

$150,0 tys.

$8,5 mln

16

96 6

Niewidzialny człowiek

$138,5 tys.

$70,6 mln

18 154 7

Trolle 2

$138,0 tys.

$4,3 mln

12 289 8

Szczęki

$124,0 tys.

$264,0 mln

2350 163 9

Bloodshot

$111,0 tys.

$11,1 mln

16 106 10

Irresistible

$100,0 tys.

$100,0 tys.

1 238



Disney wrócił w miniony weekend do walki o widza kinowego w Stanach Zjednoczonych. Studio udostępniło trzy swoje starsze tytuły, co wyraźnie zmieniło układ sił w pierwszej dziesiątce. Disney zagarnął dla siebie miejsca pierwsze, drugie i czwarte.Niestety zwycięstwo Disneya jest po części pyrrusowe. Liczba widzów bowiem mocno skurczyła się w porównaniu z ubiegłym weekendem. Wtedy aż dwa filmy uzyskały wpływy przekraczające 500 tys. dolarów. Teraz tylko dwa filmy przekroczyły granicę 200 tys. dolarów. Ten spadek jest oczywiście związany z gwałtownym wzrostem liczby zakażonych koronawirusem. Czołowi specjaliści ostrzegają, że Ameryka już wkrótce może stracić wszelką kontrolę nad pandemią.Ci widzowie, którzy mimo wszystko poszli w takich warunkach do kin, najchętniej wybierali animację Disneya " Zwierzogród ". Obraz zajął pierwsze miejsce w zestawieniu z wynikiem 280 tys. dolarów.Niewiele gorzej poradziła sobie licząca już osiem lat pierwsza część " Avengers ". Hit Jossa Whedona zarobił w ciągu trzech dni 260 tys. dolarów.Trzecią nowością Disneya jest jeden z ostatnich kasowych przebojów 20th Century Fox, czyli " Król rozrywki ". Obraz wskoczył na czwarte miejsce z wpływami w wysokości 170 tys. dolarów.Do pierwszej dziesiątki powróciło też komiksowe widowisko Sony " Bloodshot ". Weekendowy wynik to 111 tys. dolarów, co wystarczyło do zajęcia dziewiątego miejsca.Jedyną prawdziwą nowością w pierwszej dziesiątce jest satyra polityczna " Irresistible ". Obraz trafił do 238 kin i zarobił w nich zaledwie 100 tys. dolarów.Pierwsza dziesiątka według portalu Deadline wygląda tak: