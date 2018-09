Box Office USA: Kevin Hart ratuje komediowy gatunek przed wyginięciem

Powiało optymizmem dla twórców filmów komediowych. Po tym jakstali się najbardziej kasową komedią ostatnich lat, terazzalicza najlepsze otwarcie komedii w tym roku (28 milionów dolarów). Gatunek ten ostatnio nie miał dobrej passy, przegrywając w starciu z widowiskami komiksowymi, które często okraszone są dużą dawką humoru. Wynikjest tym bardziej istotny, że został osiągnięty przy wyraźnej opozycji krytyków, którzy w większości nie pozostawili na filmie suchej nitki.Gwiazdą filmu jest Kevin Hart , dla któregojest trzecim z rzędu obrazem zarabiającym na otwarcie co najmniej 20 milionów dolarów. Warto też zaznaczyć, że jego poprzednim filmem było. W tym widowisku wystąpił też Jack Black , który przed tygodniem zaliczył otwarcie na pierwszym miejscu z(ten film zaliczył teraz całkiem spory, 53-procentowy spadek wpływów).Komediąswoją pozycję kasowego reżysera potwierdził Malcolm D. Lee . Można już chyba spokojnie stwierdzić, że zajął on miejsce Tylera Perry'ego jako króla produkcji skierowanych do afroamerykańskiej widowni.to bowiem jego czwarty z rzędu film, którego wpływy w pierwszy weekend przekroczyły 20 milionów dolarów.Solidnie zaprezentowała się również nowa animacja Warner Bros.. Jej otwarcie szacowane jest na 23 miliony dolarów. Dla Warner Animation Group jest to trzeci najlepszy start ich filmu. Obraz już za kilka dni pobije końcowy wynik poprzedniej animacji wytwórni,(29,5 mln dolarów).Wyprodukowany za 5,5 mln dolarówjest trzecią nowością w zestawieniu. Film zajął miejsce szóste zarabiając na dzień dobry nieco ponad 5 milionów dolarów. Dla Lionsgate'u jest to ósme najlepsze otwarcie w tym roku. Jest to jednak prawie o połowę gorszy wynik od poprzedniej produkcji CBS Films,(9,3 mln dolarów).Tymczasem jeszcze przed weekendem, w środę,została drugą najbardziej kasową częścią cyklu "Obecność". Na koniec weekendu łączne wpływy horroru wyniosą 109 milionów dolarów (o 11,6 mln dolarów mniej niż w tym samym czasie zarobiła pierwsza). To w dużej mierze dziękikończący się miesiąc będzie drugim najlepszym wrześniem w historii amerykańskiego box office'u (Deadline podaje, że wpływy wyniosły 659,6 mln dolarów, o 39 milionów mniej niż przed rokiem).Pierwsza dziesiątka wygląda następująco:Październik zaczyna się od mocnego uderzenia. Do kin wejdą bowiem: komiksowe widowiskoi jeden z oscarowych faworytów