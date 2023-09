Box Office USA: Modlitwy nie pomogły. "Zakonnica 2" straszy gorszym wynikiem

Filmy 2023 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



Box office USA 8-10 września



Na pocieszenie Warnerowi pozostaje fakt, że jest to i tak otwarcie lepsze od trzech ostatnich filmów uniwersum Obecności.debiutowało na poziomie 26,3 mln dolarów,- 24,1 mln, a- 20,2 mln.Film ma też odrobinę lepszą ocenę niż. W CinemaScore otrzymał C+, co jednak nie jest wystarczająco dobrym prognostykiem na "długie nogi".to film, na który praktycznie nikt nie czekał. Komedia zarobiła bowiem na dzień dobry 10 milionów dolarów. Już dwójka miała kiepski start, a przecież był on o 44% lepszy (17,8 mln dolarów).Za to imponująco poradził sobie w amerykańskich kinachczyli najnowszy bollywoodzki blockbuster z Shah Rukh Khanem w roli głównej. Film zarobił w cztery dni 7,6 mln dolarów i już teraz w Ameryce jest drugim najlepszym osiągnięciem Khana . Tylko styczniowyzarobił więcej (17,5 mln dolarów).Niestety mamyw ekspresowym tempie traci widzów. Film, który mógł pochwalić się przed tygodniem drugim najlepszym otwarciem w weekend poprzedzający Święto Pracy, teraz stracił potężne 65%. Po dziesięciu dniach ma 61,9 mln dolarów, czyli mniej od dwóch poprzednich częściach.orazw dziesięć dni zarobiły po 64,2 mln dolarów.Tymczasempokonuje kolejne klasyczne blockbustery na liście najbardziej kasowych filmów wszech czasów. Z kwotą 620,4 mln dolarów(620,1 mln dolarów). Kolejny w kolejce do pożarcia jest film Marvela(623,3 mln dolarów).Powody do dumy mają też twórcy(57,6 mln dolarów) mając po tym weekendzie na koncie 63,7 mln dolarów.W najbliższy piątek Disney spróbuje odzyskać zaufanie widzów wprowadzając. Konkurencja zaprezentuje komedięod reżyser świątecznej produkcji Hallmarku " Święta jak malowane ".