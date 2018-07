Box Office USA: Największa klapa The Rocka od czasu "Herculesa"

Getty Images © Mark Wilson



W niedzielę mija 30 lat od premiery. Można więc zrozumieć, dlaczego Universal Pictures uparło się, by akurat teraz wprowadzić do kin widowisko z Dwayne'em Johnsonem . I to pomimo tego, że zdrowy rozsądek podpowiadał, by poczekać, skoro w kinach jest pełno filmów skierowanych do tej samej widowni, którą chciano zainteresować tym widowiskiem. Mało kto więc jest zaskoczony tym, żenie zajął pierwszego miejsca. Jednak sporo osób zdziwił wynik, jaki film osiągnął. Spodziewano się, że mimo wszystko potęga The Rocka sprawi, że wpływy z otwarcia będą co najmniej solidne. Tymczasemzgarnął zaledwie 25,5 mln dolarów. Biorąc pod uwagę, że budżet widowiska szacuje się na 125 milionów dolarów, jest to największa klapa filmu z Johnsonem w roli głównej od czasu(29,8 mln dolarów na otwarcie przy 100 milionach budżetu).Jednym z filmów, który pokonałjest, choć najnowsza produkcja Marvela okazała się sporym frontloaderem. Podczas drugiego weekendu obraz stracił aż 62% wpływów, co jest największym spadkiem spośród wszystkich produkcji Marvela (co prawda o 62,2% spadły podczas drugiego weekendu wpływy, ale był on produkcją Sony). Mimo tojest 13. premierą tego roku, której wpływy w amerykańskich kinach osiągnęły przynajmniej 100 milionów dolarów.Tymczasem zgodnie z oczekiwaniami numerem jeden okazał się. Ten cykl cieszy niezwykłą stabilnością. Trzecia część na dzień dobry zarobiła 44,1 mln dolarów, podczas gdy pierwsza 42,5 mln, a druga 48,5 mln dolarów.Do pierwszej dziesiątku trafiła jeszcze nowość sprzed tygodnia -. Film zdołał w 805 kinach zarobić prawie 4,3 mln dolarów. Jest to drugi najlepszy weekendowy wynik filmu dystrybuowanego przez Annapurna Pictures, ale7,1 mln dolarów osiągnęło w 3007 kinach.Zgodnie z oczekiwaniami na dziewiątym miejscu listy największych kasowych przebojów amerykańskiego rynku filmowego wylądowała animacja. Obraz w weekend zarobił 16,2 mln dolarów, dzięki czemu jej łączne wpływy wynoszą 535,8 mln dolarów. Przypomnijmy, że jest to jedyna animacja, która w Stanach przekroczyła granicę pół miliarda dolarów.Pierwsza dziesiątka wygląda następująco:Tymczasem w limitowanej dystrybucji doszło do bardzo ważnego wydarzenia. Wszystko wskazuje na to, że A24 będzie mieć kolejny spory hit. W czterech kinach zadebiutowała bowiem komedia Bo Burnhama i zarobiła fantastyczne ćwierć miliona dolarów. Daje to najlepszą w tym roku średnią na kino - 63,1 tys. dolarów. Dotychczasowym numerem jeden w tym zestawieniu byłaz wynikiem 60 tys. dolarów.Podobnie jak w tym tygodniu także w nadchodzącym Sony i Universal zetrą się w walce o pierwsze miejsce. Sony wprowadzi do kin, a Universal. O widza powalczy też samodzielnie Blumhouse filmem