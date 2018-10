Box Office USA: Rekordowe "Halloween"

Getty Images © Mark Wilson



Wszystko wskazuje na to, że jesteśmy świadkami historycznej zmiany. Przez wiele lat w Hollywood panowało przekonanie, że w październiku nie należy oczekiwać spektakularnie wysokich otwarć. Przed 2018 rokiem tylko czterem filmom udało się przekroczyć podczas pierwszego weekendu 50 milionów dolarów. Tymczasem w tym roku zaledwie dwa tygodnie po rekordowym otwarciu(80,3 mln dolarów)produkuje niesamowity wynik - 77,5 mln dolarów.W ten sposób po 21 dniach października wpływy wynoszą 634,3 mln dolarów. To wynik o 55% lepszy niż przed rokiem i o 12% lepszy od rekordowego października z 2014 roku (wtedy łączne miesięczne wpływy wyniosły 757,1 mln dolarów).Od początku roku Amerykanie zostawili w kinach już 9,5 mld dolarów. I jeśli nie wydarzy się jakaś katastrofa, na koniec grudnia będziemy mieli nowy rekord rocznych wpływów. Obecny wynik jest o 6% wyższy od tego, jaki w tym samym czasie zanotowano w 2016 roku, do którego póki co należy rekord.Pojawienie sięsprawiło, że łącznie weekendowe wpływy wyniosły ok. 168 milionów dolarów. To wynik o 72% lepszy od tego, jaki zanotowano przed rokiem.O tym, żebędzie sukcesem, wiadomo było już od dawna. Nikt jednak nie przewidywał, że będzie aż tak wielkim. Przedweekendowe prognozy sugerowały otwarcie na poziomie 65 mln dolarów. I choć horror jest frontloaderem (piątkowe wyniki sugerowały, żemiał szansę pobić rekord), to i tak osiągnięte wpływy muszą budzić respekt. Producentom udała się naprawdę rzadka sztuka. Ich film mocno gra na nostalgii (powrót Jamie Lee Curtis Johna Carpentera ), a jednocześnie przyciągnięto do kin młodą widownię (41% stanowiły osoby poniżej 25 roku życia).już w piątek pobiło rekord otwarcia cyklu. Może też pochwalić się najlepszym startem slasherów (40,6 mln dolarów -) i najlepszym pierwszym weekendem produkcji Blumhouse (52,6 mln dolarów -). Już teraz jest najbardziej kasową częścią cyklu "Halloween" (oczywiście bez uwzględnia inflacji, po jej doliczeniu najlepszą częścią jest oryginalny- 183,6 mln dolarów). Jest też już szóstym najlepiej zarabiającym slasherem, a za tydzień będzie numerem jeden.Tymczasem jeszcze przed weekendemzostały 22. premierą tego roku, której wpływy przekroczyły 100 milionów dolarów. Obraz wciąż znakomicie się sprzedaje zajmując w weekend pozycję wicelidera.Do szerokiej dystrybucji trafiła, co umożliwiło filmowi awansowanie z miejsca dziewiątego na szóste. Weekendowe wpływy wyniosły 7,5 mln dolarów, co nie jest wynikiem szczególnie imponującym. 20th Century Fox liczy jednak na małe spadki w kolejnych tygodniach. I wydaje się, że tak rzeczywiście będzie. Widzowie kochają ten film. W CinemaScore uzyskał maksymalną ocenę A+, a to oznacza, że będą go gorąco polecać swoim znajomym.Na podobne wsparcie nie może liczyć. Po słabym otwarciu przed tygodniem, teraz zanotował stosunkowo duży spadek wpływów i na razie na koncie ma niecałe 30 milionów dolarów. Budżet produkcji szacuje się na 59 milionów dolarów.Po raz pierwszy w najlepszej dziesiątce znalazł się film. Było to możliwe dzięki zwiększeniu liczby kin z 228 do 802. Dzięki temu wpływy wzrosły o ponad 120% do 2,1 mln dolarów.Top10 amerykańskiego box office'u prezentuje się następująco:Wielkim wydarzeniem dystrybucji limitowanej było w mijający weekend pojawienie się w czterech kinach filmu. Jest to pełnometrażowy debiut aktora Jonah Hilla . Film zarobił prawie ćwierć miliona dolarów, co dało trzecią najlepszą średnią na kino w tym roku - 62,4 tys. dolarów. Lepiej wypadły tylko:(73,6 tys.) i, którego dystrybutorem podobnie jakjest A24 (65,9 tys.).Najbliższy weekend premierowo wypada typowo październikowo. Lionsgate wprowadzi thriller akcji z Gerardem Butlerem , a specjalizujący się w produkcjach dla chrześcijańskiej widowni Pure Flix