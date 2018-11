Box Office USA: Słabe otwarcie "Zbrodni Grindelwalda"

Getty Images © Mark Wilson



Warner Bros. triumfuje.globalnie zgarnęły po pierwszych pięciu dniach wyświetlania ćwierć miliarda dolarów, dzięki czemu cykl przekroczył właśnie pierwszy miliard. Jednak wyniki z samych Stanów Zjednoczonych nie napawają optymizmem. Według szacunków studia (które lubi je zawyżać), widowisko zarobiło na dzień dobry 62,2 mln dolarów. Oznacza to mocny spadek w porównaniu do otwarcia pierwszych(74,4 mln dolarów).Niektórzy próbują co prawda pocieszać się, że w związku z nadchodzącym Dniem Dziękczynienia część widzów mogła zdecydować się odłożyć wizytę do kina na długi weekend. Problem jednak w tym, że ocena w CinemaScore spadła z A, jaką miała część pierwsza, do B+. To zaś może oznaczać, że obraz będzie miał krótsze od oczekiwań nogi. Tym bardziej, że konkurencja wśród filmów familijnych już jest ostra, a będzie jeszcze ostrzejsza (w środę Disney wprowadzi do kin animację).Na słabościskorzystał. Jego wpływy w drugi weekend spadły zaledwie o 44% do 38,2 mln dolarów. W ten sposób już wysunął się na prowadzenie w bezpośrednim wyścigu z, animacją Illumination sprzed sześciu lat powstałą również na bazie książki Dr. Seussa . Po pierwszym weekendziemiał prawie 3 mln przewagi. Po 10 dniach na konciejest 126,5 mln dolarów, czyli o prawie 5 milionów więcej niż w tym samym czasie zarobił. Tamta animacja zakończyła pobyt w kinach z kwotą 214 milionów dolarów.jest 25. premierą tego roku, której wpływy na amerykańskim rynku kinowym przekroczyły 100 milionów dolarów.Pozostałe dwie premiery również nie rozbiły banku. Lepsze perspektywy widać na horyzoncie komedii z Markiem Wahlbergiem . Co prawda 14,7 mln dolarów jest wynikiem lekko poniżej prognoz, ale film uzyskał w CinemaScore ocenę A, co dobrze wróży zarobkom w długi weekend. Budżet produkcji wyniósł 48 milionów dolarów i jest szansa, że takie wpływy uda się w amerykańskich kinach osiągnąć.Podobną kwotę wydano na realizację(42 mln dolarów). Jednak w tym przypadku jej osiągnięcie może być problematyczne, ponieważ widzom - w przeciwieństwie do krytyków - film się nie spodobał. Spośród dużych premier weekendu w CinemaScore uzyskał najniższą ocenę - B.to pierwszy film Steve'a McQueena , który został od razu wprowadzony do szerokiej dystrybucji i niektórzy uważają, że był to strategiczny błąd studia. Nie zmienia to jednak faktu, że w karierze reżyserazanotowały rekordowy wynik weekendu - 12,3 mln dolarów.Przedświąteczny weekend nie był też zbyt udany dla starszych tytułów. Aż trzy filmy () zanotowały spadki przekraczające 60%. Dostało się też, które do tej pory wyraźnie prowadziło w walce z innym muzycznym filmem ostatnich tygodni,. Po 10 dniach miało ponad 5,5 mln dolarów przewagi. Teraz spadła ona do niespełna 1,8 mln dolarów.Pierwsza dziesiątka prezentuje się następująco:W związku z Dniem Dziękczynienia, studia wprowadzą w nadchodzącym tygodniu swoje premiery już w środę. Obok wspomnianego wyżejna widzów czekać będą:. Prawdopodobnie w szerokiej dystrybucji znajdzie się też, które zadebiutowało w 25 kinach w ten weekend i zarobiło 312 tys. dolarów.