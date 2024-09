Box Office USA: The juice is loose! "Sok z żuka 2" bije rekordy. Tim Burton z drugim najlepszym otwarciem w karierze

Filmy 2024 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



Box office USA 6-8 września



Pierwsze, dość bezpieczne, szacunki podają, że sequelzarobi na otwarcie co najmniej 110 milionów dolarów. Tym samym już teraz(oczywiście bez uwzględnienia inflacji).Wszystko wskazuje na to, żebędzie mógł pochwalić się. Rekordzistą pozostanie inny tytuł Warner Bros. – " To " (123,4 mln dolarów). Najprawdopodobniej będzie to również. Tu numerem jeden pozostanie chyb " Alicja w Krainie Czarów " z kwotą 116,1 mln dolarów. Beetlejuice Beetlejuice " jest też 14. premierą tego roku, której wpływy z amerykańskich kin wyniosły co najmniej 100 milionów dolarów. Trzecią produkcją Warner Bros. w tym roku, której udała się ta sztuka.Tymczasem A24 pokazał, że nie jest synonimem sukcesu. Roberta Eggersa z trudem zmieścił się w pierwszej dziesiątce.na otwarcie zarobił zaledwie 1,7 mln dolarów. Beetlejuice Beetlejuice " zapewne utrzyma za tydzień pozycję lidera, choć studia przygotowały kilka dużych nowości. Wśród nich jest, amerykańskich remake duńskich " Gości ", a także komedia akcji z Dave'em Bautistą . Na fanów anime czekać będzie z kolei, czyli pierwsze trzy odcinki serialu " Dan Da Dan ".