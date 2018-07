Box Office USA: Trzeci hit Marvela w ciągu 5 miesięcy

Szefowie LucasFilm z zazdrością muszą patrzeć na wyniki Marvel Studios. Kiedy do kin wszedł, wszyscy mówili, że ucierpiał, ponieważ pojawił się zbyt szybko po. Tymczasemjest trzecią premierą Marvela w przeciągu pięciu miesięcy i okazał się wielkim przebojem.Według niedzielnych szacunków Disneya komiksowe widowisko zarobiło w pierwszy weekend 76 milionów dolarów. Jest to wynik o 33% lepszy od tego, jaki zanotował trzy lata temu. Jest to też siódme najlepsze otwarcie w tym roku (a piąte najlepsze Disneya).Nie zmienia to jednak faktu, że przygody Człowieka-Mrówki są wciąż najsłabszym cyklem w obrębie MCU. Spośród 20 filmów kinowego uniwersum Marvelauzyskał piąte najgorsze otwarcie. Ma też najsłabszy pierwszy weekend wśród pierwszych sequeli Marvela (do tej pory najgorzej wypadał w tej rywalizacji- 85,7 mln dolarów, który w sumie zarobił 206,4 mln dolarów).Drugą dużą premierą tygodnia była. Strategia Universal Pictures, by wprowadzić film w środę i wykorzystać Dzień Niepodległości, nie sprawdziła się. Po pięciu dniach na koncie filmu jest tylko 31,1 mln dolarów. Jest to najgorszy wynik całego cyklu. Pierwsza i trzecia część po pięciu dniach miały już ponad 40 milionów dolarów, a36,7 mln.Tymczasem w siedzibie Pixara panuje naprawdę świąteczna atmosfera. Po 24 dniachzostali pierwszą animacją w historii amerykańskiego box office'u, której wpływy przekroczyły pół miliarda dolarów. Z wynikiem łącznym w wysokości 504,4 mln dolarów obraz jest obecnie 11. największym kasowym przebojem amerykańskich kin. Z całą pewnością awansuje na dziewiąte miejsce wyprzedzając(534,9 mln dolarów) i(532,2 mln). Aby jednak wspiąć się na ósme miejsce, musi pobić 620,2 mln dolarów osiągnięte przez, co nie jest niemożliwe, ale wydaje się jednak mało prawdopodobne.Z kolei jeszcze przed weekendem łączne wpływyprzekroczyły 300 milionów dolarów. Jest to piąta premiera tego roku, której udała się ta sztuka. Jest to też dopiero ósmy film studia Universal, który może pochwalić się takim osiągnięciem.Trwa również bardzo dobra passa dokumentu. Obraz znów zanotował wzrost wpływów, czwarty weekend z rzędu! Łącznie na koncie produkcji znajduj się już 12,4 mln dolarów, co oznacza, że jest to najbardziej kasowy dokument od roku (i filmu- 13,9 mln dolarów).Pierwsza dziesiątka wygląda następująco:Wszystko wskazuje na to, że Annapurna może w końcu mieć swój pierwszy wielki hit. W 16 kinach wprowadziła bowiem niezależną komedię SF. Film zarobił w nich ponad 717 tysięcy dolarów. Zabrakło 20 tysięcy, by było to najlepsze otwarcie w historii dystrybutora. Warto jednak pamiętać, żemiał premierę w 1229 kinach. Średnia na kinowyniosła 44,8 tys. dolarów, co jest siódmym najlepszym otwarciem w tym roku.W najbliższy piątek do amerykańskich kin trafią dwie duże premier: animacjai kolejny w tym roku akcyjniak z Dwayne'em Johnsonem