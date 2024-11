Box office USA: Venom kontratakuje. Film z Tomem Hardym z udanym drugim weekendem

Box office USA 1-3 listopada



Na drugie miejsce awansował " Dziki robot ", który podczas szóstego weekendu wyświetlania zyskał niespodziewanie 11% publiczności. W efekcie animacja studia DreamWorks zarobiła od piątku do niedzieli 7,55 mln dolarów. W sumie od premiery film wyciągnął z portfeli widzów 121,4 mln.Najniższe miejsce na podium przypadło w ten weekend " Uśmiechnij się 2 " z 6,8 mln $ przychodu. Już teraz wiadomo, że horror Parkera Finna nie powtórzy sukcesu swojego poprzednika, który w samych Stanach Zjednoczonych zarobił ponad 100 milionów.Najwyżej notowana premiera tego weekendu to " Here. Poza czasem ". Niestety, kosztująca 50 milionów dolarów adaptacja eksperymentalnej powieści graficznej nie spotkała się z zainteresowaniem widzów. Nowe dzieło twórców klasycznego " Forresta Gumpa " zarobiło na starcie słabiutkie 5 milionów.W przyszły weekend na podbój amerykańskiego box office'u wyruszy horror " Heretic " z Hugh Grantem w tytułowej roli. To nowe dzieło scenarzystów " Cichego miejsca ".